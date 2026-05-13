民進黨今（13）日將召開台北市長提名記者會，傳出將正式拍板徵召立委沈伯洋出戰，藍綠對此早有熱議，而《美麗島電子報》董事長吳子嘉則點出，如果沈伯洋的得票率低於行政院政務委員、衛福部前部長陳時中，將是很危險的事，民進黨恐因此在台北市受傷，使得總統賴清德下次競選連任將面臨很大挑戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈伯洋參選呼之欲出，吳子嘉昨在《董事長開講》中對於沈伯洋是否能拿到民進黨在台北市的基本盤不置可否，他提到，2022年台北市長選舉是三腳督，綠營參選人陳時中的得票就是民進黨的基本盤，而沈伯洋可能會拿不到陳當年的基本盤。

吳子嘉說，因為沈伯洋屬於民進黨的激進派，但台北市的民進黨支持者並不喜歡太極端的政治人物，所以如果沈伯洋的得票率低於陳時中，那是很危險的事！這代表總統賴清德競選連任將面臨很大挑戰，因其提名沈伯洋會讓大家記憶猶新，沈伯洋這步棋可能會讓民進黨在台北市受傷。

相關新聞

樂見沈伯洋出戰台北市長！徐巧芯吐槽：難同意「雙帥對決」

綠棄這人改徵召沈伯洋？郭正亮嘆「政黨墮落」：2千份雞排賭大了

韓國瑜好會！跨黨派訪團和法國議員晚宴　竟高唱這首歌炒氣氛

中國訓話特定台媒「揭露台獨」　陸委會嚴正發聲：絕不寬貸

胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...