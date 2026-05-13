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民進黨今（13）日將召開台北市長提名記者會，傳出將正式拍板徵召立委沈伯洋出戰，藍綠對此早有熱議，而《美麗島電子報》董事長吳子嘉則點出，如果沈伯洋的得票率低於行政院政務委員、衛福部前部長陳時中，將是很危險的事，民進黨恐因此在台北市受傷，使得總統賴清德下次競選連任將面臨很大挑戰。沈伯洋參選呼之欲出，吳子嘉昨在《董事長開講》中對於沈伯洋是否能拿到民進黨在台北市的基本盤不置可否，他提到，2022年台北市長選舉是三腳督，綠營參選人陳時中的得票就是民進黨的基本盤，而沈伯洋可能會拿不到陳當年的基本盤。吳子嘉說，因為沈伯洋屬於民進黨的激進派，但台北市的民進黨支持者並不喜歡太極端的政治人物，所以如果沈伯洋的得票率低於陳時中，那是很危險的事！這代表總統賴清德競選連任將面臨很大挑戰，因其提名沈伯洋會讓大家記憶猶新，沈伯洋這步棋可能會讓民進黨在台北市受傷。