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在通膨升溫與美伊局勢持續緊張的雙重壓力下，美國股市週二迎來賣壓，僅道瓊指數逆勢小漲0.1%，再加上台指期夜盤下跌568點，拖累台北股市今（13）日開盤下跌102.4點、來到41795.92點，隨後跌點擴大逾500點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.51點、來到424.2點。今日開盤量大強勢個股：群創、彩晶、微星、元太、仁寶；開盤量大弱勢個股：友達、聯電、華邦電、力積電、南亞科。權值股全數走低，權王台積電開盤下跌50元、來到2205元；台達電開盤下跌35元、來到2160元；聯發科開盤下跌75元、來到3625元。昨日市場焦點集中在美國4月消費者物價指數（CPI），4月整體CPI年增率達3.8%，不僅略高於市場預估，也創下自2023年5月以來最大升幅。分析師指出，在上週五非農就業數據強勁之後，如今通膨再度升溫，恐使聯準會今年降息空間進一步縮小。此外，美伊談判持續陷入僵局。川普表示，美伊停火協議目前正處於「極度脆弱」狀態，美國將「以和平或其他方式」贏得對伊朗的戰爭，而且不需要中國的幫助。美股昨日多數走低，僅道瓊指數上漲56.09點或0.11%，收49760.56點，那斯達克指數下跌185.92點或0.71%，收26088.20點，標普500指數下跌11.88點或0.16%，收7400.96點，費半指數下跌363.78點或3.01%，收11717.26點。台股ADR漲跌互見。台積電ADR下跌1.79%，日月光ADR下跌2.89%，聯電ADR上漲3.01%，中華電信ADR上漲0.51%。台指期夜盤也同步走低，呈現開低走低，終場下跌568點或1.36%，收在41136點，其中台積電期貨盤後更是大跌50元。