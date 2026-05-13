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美國總統川普（Donald Trump）即將訪問北京，他於當地時間12日下午正式啟程，預計與中國國家主席習近平展開眾所矚目的川習會。川普在出發前向媒體展現出極佳心情，表示和習近平將有很好的會面，更稱「許多好事即將發生」。綜合美聯社等外媒報導，川普12日出發前往北京，他下午從白宮搭乘直升機前往安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），準備搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）前接受媒體訪問。當被問及有關伊朗戰爭，要向習近平傳達什麼訊息？他表示，將與習近平就此長談，並認為習近平對伊朗情勢的態度相對良好。川普還稱習近平是他的朋友，「一直以來都是我們處得來的人」。他強調，此次訪中行程會是一次非常令人興奮的旅程，他與習近平通過電話，雙方都很期待會面，還稱「許多好事即將發生」。川普預計在台灣時間13日晚間抵達北京，並於14日與習近平展開雙邊會談。這將是川普在首個總統任期內於2017年訪問中國以來，首度再有美國總統訪中。據白宮提供資訊，同行者包括美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等人。儘管川普表現樂觀，但美聯社指出，美中之間長期存在的台灣議題、美中貿易戰及美伊戰爭停火等結構性矛盾，恐難透過單次會晤就達成重大突破。