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CoCo都可：全台門市「粉角奶茶買一送一」！外送優惠也有

▲CoCo都可週三好友日，粉角奶茶一杯30元開喝。（圖／CoCo都可提供）

迷客夏：免費加料「荔荔椰果」！跩跩貓周邊熱賣

▲迷客夏聯名MIND.A.DAY跩跩貓大受歡迎，今起免費加料「荔荔椰果」新配料。（圖／記者蕭涵云攝）

再睡5分鐘：買一送一！集章活動兌換優惠券

▲再睡5分鐘推出「燈箱盲盒」滿額贈，還有「買一送一」集章活動兌換優惠券。（圖／再睡5分鐘提供）

周三小確幸喝三大手搖飲料優惠！CoCo都可表示，今（13）日大杯「粉角奶茶買一送一」！平均一杯才30元，咀嚼控先衝；迷客夏聯名韓國MIND.A.DAY跩跩貓，今起免費加料荔荔椰果；再睡5分鐘表示，「買1送1」六周年NAP TEA 宇航員許可證集章活動免費換一覽。今天一整天粉角奶茶買一送一，兩杯才60元、相當於一杯30元滿滿療癒，咀嚼控開喝了。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。提醒大家，實際活動詳情及辦法以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主；活動限同品項，僅在foodpanda平台，且僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止；部分門市不參與；各店視門市狀況自行安排販售時間，供應狀況請以foodpanda app門市點餐頁面為主。韓國MIND.A.DAY跩跩貓降臨迷客夏，全新開喝「果然荔夏」新品，即日起，還有「迷客夏 x 跩跩貓MIND.A.DAY周邊商品」限量加購開賣，門市現場購買任2杯L杯飲品，即享加價購優惠，29元雙杯保冷袋、129元寵物圍兜兜、159元布偶飲料袋、399元造型環保杯。再睡5分鐘六周年推出一系列「療癒宇宙航站」活動，開喝新品「黑桑莓莓沙沙」大杯80元；隨機乙款（原價149元，數量有限贈完為止）。即日起至6月30日，還有再睡5分鐘期間限定「療癒飛行集章活動」，至全台門市購買六周年限定飲品、商品，或於門市打卡出示，即可領取限量「NAP TEA 宇航員許可證」；憑實體券至門市購買六周年系列任一商品，即可獲得1點；（票券使用期限至2026年7月31日）。