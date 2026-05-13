我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張惠妹（如圖）以「阿密特 (Amit)」為名的專輯，共獲得金曲獎6項大獎緊追在後。（圖／聲動娛樂提供）

一年一度的金曲獎將在6/27舉行，今（13）公布入圍名單，蔡依林專輯《Pleasure》呼聲高！回顧過往得獎名單，五月天的《第二人生》在2012年橫掃金曲獎6項大獎，隔年又再拿下「最佳音樂錄影帶獎」，一共獲得7座紀錄至今仍無人能超越，這項超狂成績更成為金曲冷知識。五月天當年憑著專輯《第二人生》一口氣抱回「最佳年度歌曲獎」、「最佳國語專輯獎」，以及「最佳編曲人獎」、「最佳樂團獎」、「最佳作曲人獎」、「最佳專輯製作人獎」等6項大獎，領獎時團員還一起「啃香蕉」，象徵自己仍保有當初做音樂的熱誠，畫面至今仍是經典。隔年，五月天又風光拿下「最佳音樂錄影帶獎」，專輯一共獲得7座獎項，刷新金曲獎紀錄。而緊追在後的則是張惠妹以「阿密特 (Amit)」為名的專輯，共獲得6項、以及蘇打綠的《冬 未了》拿走5座獎項。事實上，近幾年金曲獎鮮少出現一張專輯同時橫掃多項大獎的情況，甚至常常會被質疑獎項「分豬肉」，因此要再創下得獎最多的紀錄，恐怕沒這麼容易。五月天《第二人生》打破金曲紀錄，如今過了13年仍無人可以超越。網友們也不禁讚嘆：「第二人生真的很屌」、「五月天這張專輯確實實至名歸」、「現在聽還是很愛」、「「第二人生真的扯，每首都可以當主打。」