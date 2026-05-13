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滯留鋒面接近台灣！今起雨連下3天「降雨熱區曝光」

▲鋒面從13日白天起將在台灣附近滯留，，各地未來三天有雨機率仍高，尤其「中部以北、宜花一帶」仍是降雨熱點。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲周三、周四鋒面影響最劇烈，北部、中部山區會出現「劇烈天氣」，周五雨勢轉移到中南部。（圖／中央氣象署）

週五前各地天氣不穩定！週末水氣逐漸減少

▲周五鋒面會來到南台灣，屆時北部天氣略為好轉，彰化以南會迎接一段明顯降雨。（圖／中央氣象署）

滯留鋒面逐漸接近台灣，今（13）日全台天氣皆受到影響須嚴防雷雨，根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，同時，中央氣象署提到，明日起中南部地區雨勢增加，周末雖然鋒面遠離，但東半部、恆春半島仍有局部短暫陣雨需注意。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，新一波鋒面正在靠近台灣，預計13日白天起，將在台灣附近滯留，雖預報中的雨勢有修弱趨勢，但鋒面本體靠近情況不變，各地未來三天有雨機率仍高。根據各國模式最新累積雨量預報來看，即便與前幾報相比有調少，但全台有雨的共識仍在，尤其「中部以北、宜花一帶」仍是降雨熱點，預計週五（15日）前會是一陣一陣雨勢為主，呈現愈往南走，雨勢愈少的大局為主。台灣颱風論壇提到，觀察整體天氣，本次鋒面影響時間落在週三（13日）至週五（15日），本週末起鋒面逐漸遠離，各地回到炎熱、偶有午後陣雨的型態為主。雖然本次屬於滯留鋒面影響，但因無西南季風配合，仍不太算最正統的梅雨鋒面，初步看來，比較像是典型梅雨，需等到月底再觀察。根據中央氣象署表示，今日受到鋒面影響，上午開始中部以北及東半部逐漸轉為短暫陣雨的天氣，局部甚至有雷雨出現，尤其北部地區降雨較明顯，可能有局部大雨發生，天氣不穩定，外出建議都要攜帶雨具備用，對於南部則天氣影響較小，大致仍為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。週四（14日）、週五（15日）持續滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，易有短暫陣雨甚至局部雷雨出現，且鋒面逐漸南移，中南部地區雨勢增加，午後各地山區及中南部地區有局部較大雨勢發生的機率，鋒面影響期間易有短延時強降雨。週末起水氣逐漸減少，週六（16日）鋒面遠離，至下週一（18日）東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。