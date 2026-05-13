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▲張雅筑的貼文吸引115萬人次瀏覽，討論度極高。（圖／翻攝自張雅筑Threads@yachu_0112__）

外型甜美的前主播張雅筑近日在Threads發文寫道：「最近的高爾夫球場都快要淪陷成雞窩了」，此言一出，立刻引發爭議。有人解讀張雅筑是在暗示去球場打球的網紅、模特兒有在賣身，認為張雅筑此言非常偏頗、仇視女性。張雅筑則在留言區曬出新豐高爾夫球場內真的有一群雞在草地上奔跑的照片，笑說自己講的是真的雞，希望大家不要對號入座：「護航仔也不用來槓，事實就是擺在那」。張雅筑10日發文感嘆：「最近的高爾夫球場都快要淪陷成雞窩了」，貼文曝光後引發熱議，不少人認為她意有所指，在暗諷愛去球場拍照打卡的網紅，紛紛留言討論：「發瘋啦，主播可以說實話的嗎」、「也有原本不是雞的， 跑去參加球隊之後， 表現的像雞， 人盡可夫到了一種不可思議的程度」、「真的看到很多台灣的女生Po出來的照片，我都覺得到底是來打球的還是來找金主的」。不過也有另一派網友認為，張雅筑的言論很偏頗，將一些想去練球的漂亮女生一竿子打翻。張雅筑則在留言區回應，自己講的雞是真的會下蛋的雞，沒有在暗示賣身女郎，並貼出新豐高爾夫球場真的有雞在草地上散步的照片，笑說：「人家說的是咕咕雞啊，還有附圖呢」、「看到自己喜歡的運動被污染成這樣真的是頭很痛，護航仔也不用來槓，事實就是擺在那」。而張雅筑的這篇貼文引發熱議後，她隨後又再度發文，「我從來沒有覺得當主播或是主持人，是多了不起的一件事，但被沒唸書、賣肉的臭網美要來跟我討論社經地位，還是覺得荒謬到笑出來」。她似乎對於網美這個職業相當不屑，部分網友則認為張雅筑言論很厭女，用字遣詞也不雅，輿論持續延燒。張雅筑畢業於台灣師範大學音樂學系，曾在寰宇新聞、寰宇財經任職主播，目前是永豐金證券YouTube節目《雅筑會客室》的主持人，IG、FB、Threads都有破萬粉絲追蹤。去年1月張雅筑曾在社群發過自己慶生的照片，貼文寫道：「26歲生日快樂」，因此推算她今年應該才27歲，相當年輕有為。