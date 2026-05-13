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漢堡王：不只買一送一！1元加購、華堡日套餐優惠

買一送一！

1元黃金QQ球加購優惠！

華堡日優惠吃3天！

▲漢堡王「買一送一」倒數，把握時間再吃一波迎夏尋堡趣優惠券。（圖／漢堡王提供）

摩斯漢堡：買一送一！端午節優惠搶先看

經典北部蛋黃香菇肉粽」、「帝王鮑魚干貝粽」2款精緻鹹粽，與1款甜粽「 經典水晶冰Q粽」，吃得到「黑糖花生」與「水晶芋頭」兩種風味。三款粽子單包皆為559元，任選 2包享優惠價899元；即日起至6月 1日預購，「全數宅配到府」服務，於6月5日至6月12日配送。



▲摩斯漢堡端午節推出2款鹹粽與1款甜粽。（圖／摩斯漢堡提供）



漢堡王出手了！5月報稅季別怕，漢堡王表示，不只有「買一送一」迎夏尋堡趣優惠券，再推出1元黃金QQ球加購優惠，華堡日優惠套餐特價169元，三大優惠活動一次整理。摩斯漢堡今（13）日也發出端午節「蒟蒻禮盒買一送一」粽夏獻禮。5月報稅季靠漢堡王省錢又能吃超飽。三大優惠活動一次看：◾️漢堡王迎夏尋堡趣優惠券，共11款；還有1+1自由配49元起、套餐百元有找。◾️5月11日至5月31日報稅季加碼，漢堡王「花生培根脆雞堡＋小薯條＋中飲料」特價99元、「小華堡（原味或辣味）＋小薯條＋中飲料」特價119元，（每份套餐限加購一份）。◾️（原價231元）；報稅季加碼，（每份套餐限加購一份）。提醒大家，機場店／兒童樂園店／科技廠店等門市不適用；圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止，如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。摩斯漢堡搶先預告端午節優惠，（原價1200元）！口味：蜂蜜檸檬／葡萄，15入一箱；每箱＋39元可升級冬瓜檸檬／蘋果鳳梨（數量有限，送完為止）。端午節摩斯漢堡「粽夏獻禮」活動，推出「