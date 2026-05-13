漢堡王出手了！5月報稅季別怕，漢堡王表示，不只有「買一送一」迎夏尋堡趣優惠券，再推出1元黃金QQ球加購優惠，華堡日優惠套餐特價169元，三大優惠活動一次整理。摩斯漢堡今（13）日也發出端午節「蒟蒻禮盒買一送一」粽夏獻禮。
漢堡王：不只買一送一！1元加購、華堡日套餐優惠
5月報稅季靠漢堡王省錢又能吃超飽。三大優惠活動一次看：
◾️買一送一！漢堡王迎夏尋堡趣優惠券，即日起至5月17日倒數開吃，全台門市「買一送一」開吃小薯條、小洋蔥圈、小辣薯球、4塊雞塊、3入黃金QQ球、大玉米濃湯及38元中杯飲料共11款；還有1+1自由配49元起、套餐百元有找。
◾️1元黃金QQ球加購優惠！5月11日至5月31日報稅季加碼，漢堡王「花生培根脆雞堡＋小薯條＋中飲料」特價99元、「小華堡（原味或辣味）＋小薯條＋中飲料」特價119元，可享「1元黃金QQ球」加購優惠（每份套餐限加購一份）。
◾️華堡日優惠吃3天！漢堡王華堡日，5月15日至5月17日連續3天，開吃「皇家華堡＋小薯條＋中飲料」特價169元（原價231元）；報稅季加碼，加1元送4塊雞塊（每份套餐限加購一份）。
提醒大家，機場店／兒童樂園店／科技廠店等門市不適用；圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止，如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。
摩斯漢堡：買一送一！端午節優惠搶先看
摩斯漢堡搶先預告端午節優惠，5月16日至5月30日，「蒟蒻禮盒買一箱送一箱」優惠價600元（原價1200元）！口味：蜂蜜檸檬／葡萄，15入一箱；每箱＋39元可升級冬瓜檸檬／蘋果鳳梨（數量有限，送完為止）。
端午節摩斯漢堡「粽夏獻禮」活動，推出「
經典北部蛋黃香菇肉粽」、「帝王鮑魚干貝粽」2款精緻鹹粽，與1款甜粽「 經典水晶冰Q粽」，吃得到「黑糖花生」與「水晶芋頭」兩種風味。三款粽子單包皆為559元，任選 2包享優惠價899元；即日起至6月 1日預購，「全數宅配到府」服務，於6月5日至6月12日配送。
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5月報稅季靠漢堡王省錢又能吃超飽。三大優惠活動一次看：
◾️買一送一！漢堡王迎夏尋堡趣優惠券，即日起至5月17日倒數開吃，全台門市「買一送一」開吃小薯條、小洋蔥圈、小辣薯球、4塊雞塊、3入黃金QQ球、大玉米濃湯及38元中杯飲料共11款；還有1+1自由配49元起、套餐百元有找。
◾️1元黃金QQ球加購優惠！5月11日至5月31日報稅季加碼，漢堡王「花生培根脆雞堡＋小薯條＋中飲料」特價99元、「小華堡（原味或辣味）＋小薯條＋中飲料」特價119元，可享「1元黃金QQ球」加購優惠（每份套餐限加購一份）。
◾️華堡日優惠吃3天！漢堡王華堡日，5月15日至5月17日連續3天，開吃「皇家華堡＋小薯條＋中飲料」特價169元（原價231元）；報稅季加碼，加1元送4塊雞塊（每份套餐限加購一份）。
提醒大家，機場店／兒童樂園店／科技廠店等門市不適用；圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止，如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。
摩斯漢堡搶先預告端午節優惠，5月16日至5月30日，「蒟蒻禮盒買一箱送一箱」優惠價600元（原價1200元）！口味：蜂蜜檸檬／葡萄，15入一箱；每箱＋39元可升級冬瓜檸檬／蘋果鳳梨（數量有限，送完為止）。
端午節摩斯漢堡「粽夏獻禮」活動，推出「