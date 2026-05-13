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知名設計師聶永真為台電設計新的商標字體，卻被踢爆中油、經濟部新設計也都是他得標，引起輿論熱議。對此，國民黨立委翁曉玲昨（12）日列出一系列公家機關美學設計痛批，有必要花公帑去做不必要的「面子工程」、「形象工程」嗎？不過，卻反引出聶永真本人親自打臉回應，抓錯資料了啦，抓到其他設計團隊作品囉！翁曉玲昨在社群平台Threads上列出監察院、經濟部，甚至觀光署、國貿署、台中綠美圖等設計，痛批由聶永真負責的「永真急制工作室 」已操刀改造多個政府機關logo，看得出他是民進黨政府鍾愛的御用設計師。翁曉玲質疑，這些設計是否別出心裁、有特色？乃見仁見智，讓大家不滿的是，像監察院、經濟部、交通部觀光署等機關，是有必要花公帑去做不必要的「面子工程」、「形象工程」嗎？不過，翁曉玲發文反引出聶永真本人親自留言回應：「資料抓錯了啦，抓到其他設計團隊作品囉！」讓網友看了都尷尬不已，紛紛留言笑回：「官方吐槽就是讚」、「你人很好還提醒她」、「真的有夠掉漆欸」、「你好客氣」、「被本人吐槽也是一種成就吧」、「好丟臉」等。