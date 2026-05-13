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有回波卻不下雨？鄭明典曝原因

▲梅雨季首波「滯留鋒面」影響，周三至周五全台天氣不穩，台中以北要注意大雨。（圖／中央氣象署）

今上午開始變天！北台灣下雨時間長

「雷達回波圖」通常是判定是否會有降雨發生的重要指標，不過前中央氣象局局長鄭明典表示，北台灣昨（12）日晚上至今（13）日清晨，出現「不下雨的雷達回波」，彷彿一塊結界，主因是高空雲層中的雪花融化形成「雷達亮帶」現象，雖然雷達有明顯訊號，但地面未必降雨。鄭明典透過臉書發文指出，昨天晚上開始持續有「不下雨的雷達回波」通過北台灣，如果比較同時間「降雨雷達」的訊號，會發現降雨雷達附近並沒有「回波訊號」，這種情況表示，「回波只來自高空，因為較低層的降雨雷達沒有回波。」鄭明典解釋，由於通過台灣的雲層很高，雲層中部分雪花掉落到0度以上的區域，雪花表面融成水，就被雷達誤認成大水滴，就可能產生明確的回波，稱為「雷達亮帶」現象！這類水滴中的雪花持續融化，外徑就會變小，掉落過程也會破裂或蒸發，更因為數量通常不多，地面就不會有降雨現象。不過中央氣象署提醒，今天白天開始，鋒面來到台灣海峽北部和北部陸地附近，台中以北降雨時間較長，有陣雨，局部地區甚至會打雷，會伴隨大雨發生，中部、東半部降雨區域較局部，時間也不太長，南部則是雲量多，陽光偶爾探頭，午後在熱對流發展下，有局部雷陣雨的機率。氣象署提及，周四、周五（5月14日至5月15日）鋒面南移，中南部降雨時間變長、區域較廣，但與各地山區相同，明顯的雨勢將發生將下午熱對流發展較好的時候，北部、東半部則是偶有局部降雨。