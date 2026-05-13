我是廣告 請繼續往下閱讀

美國通膨高於預期，加上中東戰事變數，支撐美元指數，台北股、匯市今（13）日同步走跌，新台幣兌美元進一步貶破31.5元，一度來到31.568元，貶值8.8分。美國最新消費者物價指數（CPI）年增3.8%，高於市場預期的3.7%，核心CPI也進一步升至2.8%，預期有進一步升息壓力。不過，由於CPI月增率較上個月有所回落，加上核心CPI年增率尚未衝過近一年高點，美元指數衝上98.46後，目前在98.36附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤則從157.51貶至157.77，韓元兌美元也從1491.76進一步來到1499.6，而離岸人民幣兌美元也從6.793來至6.7955。至於新台幣兌美元今日一開盤也貶破31.5元，以31.51元、貶值3分開出，在美元走強及台股跌之下，新台幣進一步下探31.568元，貶值8.8分，目前在31.55元盤整。