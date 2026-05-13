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陳建宏是誰？補教業頂尖理科名師、知名補習班都教過

曾經在台北、台中等各大知名補習班任教，如台北儒林、文城、陳立補習班等

不少學生都表示「老師一路好走，謝謝你幫我從化學被當到指考91分」、「高二化學不及格到指考90分，真的很感謝陳建宏化學，老師RIP。」

▲陳建宏是連鎖補習品牌「陳建宏化學」的創辦人，一生投入化學教育領域超過30年，教學足跡橫跨全台，是不少人當年大考理科的救星。（圖／翻攝Threads@jessicalin_1223 ）

補過陳建宏化學一堆人考上醫科！學生公認最強理科師資團隊

被學生封為是「培養出考上醫科學校學生全國最多的老師」。

也被學生公認是最強理科補習師資團隊。

陳建宏化學教學風格超獨特！學生真實評價一次看

像是「過典秀麗削柳丁」，就是用來記酸鹼強弱的口訣，讓許多學生即便已經過了10年，至今都還是能夠輕鬆背出

▲陳建宏化學擁有自己獨特的教學風格，還有「絕對機密」講義，運用許多口訣讓考生記住艱難的化學原理，不少考生至今講義都還留著。（圖/Threads）

陳建宏的公祭將訂於5月20日上午10時，在台中崇德殯儀館「景福廳」舉辦。

陳建宏化學補習你有聽過嗎？補教名師陳建宏（本名林泰興）傳出在5月10日過世，享壽68歲，陳建宏女兒在社群平台Threads證實死訊，表示「父親一生致力於化學教育，30年來培育無數優秀社會棟樑，即便退休後也心繫教育，未來這個品牌也會繼續營運下去」。然而，這位補教名師陳建宏到底是誰？厲害在哪？學生評價又是如何？《NOWNEWS》特別整理相關資訊，讓你一文就了解陳建宏的貢獻在補教業可以說是非同小可，是被學生公認「送最多學生進醫科的重要推手！」陳建宏本名林泰興，是台灣補教界極具影響力的化學名師，同時也是連鎖補習品牌「陳建宏化學」的創辦人，一生投入化學教育領域超過30年，教學足跡橫跨全台，，也曾經擔任高中化學教科書的主講以及理化科作者。陳建宏化學最大的特色，就是自己的團隊有研發出自己的講義系列「絕對機密」，並且自有一套教學方法，幫助學生可以快速理解理科的複雜性，許多學生至今都沒有把這些講義丟棄，聽聞陳建宏過世的消失，也紛紛上社群悼念感謝他，然而陳建宏化學許多學生來自各個學校，建中、北一女這種頂尖學校的學生也不少，有不少理科比較弱的同學去上了陳建宏化學之後，成績突飛猛進，被他教過學生中，有大量考上醫學科類別以及台大的考生，除了陳建宏自己本身之外，「陳建宏化學」的師資團隊也非常的優秀，即便在自己退休之後，團隊內包括范正忠、李傑安老師也都承襲陳建宏的風格教學，繼續在補教業延續好口碑，在陳建宏老師過世消息曝光之後，不少民眾都懷念起當年被他教過的種種回憶，有人也曬出陳建宏化學的「絕對機密」三本講義表示：「老師最擅長用的就是好記的口訣。」陳建宏將化學的許多公式都變成諧音的口訣，，對當時課業壓力超重的高三生來說，完全是大考的救星。至於陳建宏化學的真實評價，一位松山高中錄取台大化學系的徐同學就表示，只要課後有問題除了老師能問之外，也可以丟上線，也有輔導團隊幫助解題；在課前也有輔導老師團隊解惑以及複習上週觀念課程，好讓學生銜接本週課程；講義內容豐富，有各種題型以及最新大考題以及素養試題，有了這些題目的訓練之後，就能讓學測化學試題都能迎刃而解囉！如今陳建宏離世，小女兒也表示，品牌不會終止營運，小女兒說：「由於事出突然且時間也較趕因此先發出消息訃聞後補，懇請大家協助轉發此消息，告知曾受家父照顧、或與家父相識的朋友與學生。讓想送老師最後一程、與他道別的親朋故交，能得知資訊並前來致意，由衷感謝大家關心與幫忙。」