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國民黨中常會定於今天徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，引發地方基層反彈，逾40位彰化縣黨代表連署反空降、支持「民調高」者提名參選。立委謝衣鳯表示，選舉不是黨中央隨便派一個人來選都可以贏！根據媒體民調，魏平政的支持度還不如前民眾黨立委蔡壁如，如果黨中央執意徵召魏，所有紛擾與後果都必須由他們自己去面對。逾40位國民黨彰化縣黨代表昨天發動連署，懇請黨中央聽取建言，用民調方式提名彰化縣長候選人，強調彰化縣所有黨代表「支持民調高者」「反對空降人選」。謝衣鳯也在臉書發文砲轟黨中央，指國民黨在彰化沒樂觀到「隨手指點江山也能贏」，整個過程選民都看在眼裡，雅量跟風度不會是投票行為的依據，彰化縣鄉鎮長及各級民意代表對於這次選情的焦慮，沒辦法透過倉促提名就化解。今（13）日上午謝衣鳳上中廣《千秋萬事》節目，對於基層黨員炸鍋一事，她表示過去無論藍白合或黨內提名，都以民調做基礎，黨中央不能樂觀到以為隨便提一個人就可以贏。她舉立委柯志恩在高雄蹲點多年為例，魏平政雖是彰化人，但過去沒長期經營基層，民眾能否接受、未來如何整合？主持人王淺秋舉日前《鉅聞天下》做的民調，認為魏平政連民眾黨的蔡壁如都輸，更別說民進黨提名的陳素月，而國民黨支持者有70%不表態，更顯示基層的憂心。謝衣鳯批評黨中央離民意越來越遠，過去的提名至少用民調做依據，現在卻是地方經營、人脈關係都不重要，以為選舉時由黨中央指派隨便一個人來選都可以獲勝。她的民調最高、對彰化有使命感，跑過大街小巷、所有產業團體和偏鄉，肩負著選民期待，卻直接被宣判出局。對於黨代表集體連署反空降，應由黨中央去解決所有的紛擾。