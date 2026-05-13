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▲胡瓜錄製《綜藝大集合》玩坐氣球遊戲時，不小心摸到籃籃胸部，遭到網友炎上。（圖／翻攝自s8714451 Threads）

▲籃籃在東京巨蛋握拳許願畫面被全球直播。（圖／翻攝自籃籃IG@lan0716）

啦啦隊女神籃籃近年人氣持續飆升，不只在樂天女孩擁有高知名度，更成功跨足綜藝圈，成為《綜藝大集合》固定主持群之一，甚至還曾與胡瓜一起入圍金鐘獎，被視為演藝圈新生代代表人物。不過隨著知名度不斷上升，近期圈內卻開始傳出她與胡瓜關係出現裂痕，甚至讓不少工作人員私下議論紛紛，尤其東京經典賽更成導火索，也讓外界對她的形象開始出現不同聲音。根據《鏡週刊》報導，胡瓜過去一直相當照顧籃籃，不只錄影時經常主動給她表現機會，私下也把她當成乾女兒般照顧。去年《綜藝大集合》錄影期間，胡瓜曾因遊戲過程太投入，不小心碰觸到籃籃胸部結果意外引爆網路炎上。當時胡瓜承受極大輿論壓力，就連女兒小禎與前女婿李進良都出面替他緩頰，而胡瓜面對外界質疑時，也始終沒有對籃籃有任何不滿發言，努力平息風波。不過知情人士透露，真正讓氣氛開始改變的關鍵，其實是今年3月世界棒球經典賽期間的東京行，當時籃籃原本被外界看好有機會加入國家級應援團，因此提前邀請不少藝人與工作人員一起赴日看球，而胡瓜則豪氣包下30張熱門球票，希望大家能共同替中華隊加油。只是到了實際行程安排階段，籃籃卻被指幾乎未參與協調，許多細節都交由其他人處理，直到出發前才臨時向胡瓜索取球票。更讓部分同行人士感到不滿的是，到了東京球場後，籃籃幾乎沒有與原本團體一起行動，而是長時間待在應援區附近與啦啦隊互動。由於轉播鏡頭多次拍到她激動應援與祈禱畫面，甚至連國際社群平台都瘋傳相關片段，因此有人私下質疑她有刻意經營曝光之嫌。據悉，胡瓜身邊工作人員事後也開始替他抱不平，認為胡瓜一路相當照顧籃籃，如今卻換來不少尷尬局面。隨著相關風波延燒，過去關於籃籃的各種耳語也再次被翻出，有傳聞指出曾有樂天女孩內部人士私下抱怨，認為她較少參與團體練舞與內部事務，但卻能享受隊長身分帶來的資源與曝光。雖然相關說法始終未被證實，但近期爭議連環爆發後，也讓外界開始重新檢視她的私下態度。如今球迷對她的評價逐漸出現兩極化，而這位原本被視為親民代表的啦啦隊女神，接下來如何面對外界質疑，也成為外界關注焦點。