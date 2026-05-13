我是廣告 請繼續往下閱讀

與2017年訪中不同 企業更重視長期布局

美企盼藉峰會突破監管與市場准入

Meta、特斯拉面臨中國科技監管壓力

支付與金融業盼擴大中國市場布局

美國總統川普（Donald Trump）已經啟程前往北京，將與中國國家主席習近平於14日至15日舉行峰會，由特斯拉（Tesla）、Meta與貝萊德（BlackRock）等指標性企業領軍的美國商務代表團也隨同出訪。與2017年著重貿易協議的訪問不同，這群執行長們希望能透過此行，解決在中國市場面臨的監管阻礙與供應鏈難題。根據路透社報導，白宮官員11日表示，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、貝萊德執行長芬克（Larry Fink）、萬事達卡（Mastercard）和Visa在內，十多家公司的執行長和高層將陪同川普於14日和15日進行訪問。兩名熟悉籌備情況的匿名人士指出，與川普2017年那次充滿排場且著重貿易協議的訪問不同，這次代表團成員主要是希望推動在中國長期業務重點的公司。榮鼎集團（Rhodium Group）地緣政治策略師古瓊（Reva Goujon）指出，除了波音和嘉吉（Cargill）與採購協議有關外，其他成員主要是為了對關鍵投入品的供應提出要求。「這可能有助於美國政府傳遞一個訊息：若要討論擴大投資，中國必須成為可靠的投資夥伴，而不是將供應鏈武器化。」消息人士稱，美國商務代表團希望此次峰會能產生足夠的政治善意，以解鎖監管審批、市場准入和投資機會，因為他們在中國正面臨除了商業交易以外更廣泛的營運挑戰。其中一名消息人士指出，公司加入行程的一個關鍵前提是必須有「具體訴求」，即有望在峰會期間或之後達成實質成果或握手協議。另一名消息人士則提醒，美國企業與其將此次峰會視為正式聲明的場所，不如視其為一個政治契機，有助於加速中國境內已在進行中的監管討論。在科技領域，美企面臨的挑戰已超出商業交易。Meta需要處理中國國家發改委上個月發出的一項指令，要求其撤銷對人工智慧初創公司Manus超過20億美元的收購案，因為北京正加強對美國投資開發前沿技術之國內初創企業的審查。中國同時也在考慮限制向美國出口太陽能製造設備，這可能威脅到特斯拉等美國公司在當地建立新廠或擴建現有工廠以提高產量的計畫。此外，特斯拉也正尋求中國監管機構的批准，以在全球最大的汽車市場推廣其全自動駕駛（FSD）輔助系統。執行長馬斯克此前曾承認美中當局技術限制帶來的困難，但對今年能在中國獲得相關批准表示樂觀。貝萊德領導的財團正因計劃從香港長江和記實業手中收購包括兩個鄰近巴拿馬運河的多個港口而面臨審查。北京在華盛頓推動減少中國對該戰略航道影響力的背景下，對此筆交易提出了批評。除了科技業，據兩名消息人士透露，支付巨頭萬事達卡和Visa希望利用此次峰會，改善他們在中國受嚴格監管的支付市場中的地位。一位知情人士表示，萬事達卡希望美國政府能協助爭取調高其在中國合資企業中的持股比例。另一名消息人士則稱，尚未獲得許可清單的Visa希望能以「100%獨資」持有未來合資牌照的史無前例方式，打入中國市場。花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）與高盛執行長索羅門（David Solomon）也將隨行，華爾街投行正持續努力深化對中國資本市場的准入。花旗在退出之前的合資企業後，仍在等待中國全資證券經紀牌照的批文；該銀行還與浙江海越能源集團存在糾紛，後者因與美國制裁相關的2700萬美元款項被凍結而起訴了花旗。市場觀察人士預期，美中兩國可能會在峰會上達成一項農業協議，以擴大北京對穀物和肉類的採購，但預計不會在大豆採購方面有超出去年10月協議以外的重大突破。