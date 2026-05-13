台電日前因花費96萬換掉于右任的書法字體LOGO，改為知名設計師聶永真設計的新識別引發熱議，近日聶永真陸續被發現拿下不少公部門、國營事業的標案設計。而他近日也活躍在社群回應網友相關說法，他昨日自嘲拿下監察院的LOGO案件「聶永真 得了便宜還賣乖」。
監察院在2021年慶祝90年時，斥資490萬更新識別標誌，聶永真當年就曾在臉書澄清，監察院「總體識別設計及製作案」包含台灣設計研究院團隊的前期調研、簡訊設計團隊2支監院職權影片製作、事務及文宣用品印刷及製作費，以及永真急制團隊不僅視覺識別，還有全事務用品、四個語言版本的職權簡介及導覽專冊設計等。
聶永真昨在Threads轉發貼文自嘲「聶永真 得了便宜還賣乖 合法的飯真香」，隨後也在留言處補充「還真的是合法的飯，而且還做得很好 ☺️」
根據「永真急制」社群帳號表示，監察院在2021年啟用新標誌，期藉由簡潔、可識性高的設計，創造嶄新符號記憶，提升監察院對外新形象及新氣象。LOGO設計意象包含三個關鍵概念，分別為「百年風貌」、「與民交流與專業把關」及「時代精神及轉型更迭」，以極簡易記的形態，因應當代美學與符號溝通訊息氛圍，著重整體和諧及平衡，重新詮釋監察院的核心精神。
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聶永真昨在Threads轉發貼文自嘲「聶永真 得了便宜還賣乖 合法的飯真香」，隨後也在留言處補充「還真的是合法的飯，而且還做得很好 ☺️」
根據「永真急制」社群帳號表示，監察院在2021年啟用新標誌，期藉由簡潔、可識性高的設計，創造嶄新符號記憶，提升監察院對外新形象及新氣象。LOGO設計意象包含三個關鍵概念，分別為「百年風貌」、「與民交流與專業把關」及「時代精神及轉型更迭」，以極簡易記的形態，因應當代美學與符號溝通訊息氛圍，著重整體和諧及平衡，重新詮釋監察院的核心精神。