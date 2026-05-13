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台電近期邀請知名設計師聶永真改良識別系統，並將原有台電Logo字體替換，卻惹來爭議，遭質疑6個字設計要96萬元，隨後有網友貼出監察院新舊Logo，稱該案也是聶永真設計的，聶也回應說「得了便宜還賣乖，合法的飯真香」國民黨立委羅智強今（13）日則痛斥聶永真是「真香哥」，直呼他這種正義凜然的貪婪，是執政10年的民進黨給的底氣，更說這飯一點都不合法，涉及背信、圖利、貪污，「100萬改幾個字、每個單位叫他改，電子字出來100萬入帳」。立法院今針對總統賴清德彈劾案，召開全院委員會，藍委羅智強發言時說，要從聶永真最新出爐的綠色名言「合法的飯真香」談起。他批評聶永真說的理直氣壯、毫無愧色，這種正義凜然的貪婪，是誰給他的底氣？不就是執政10年的民進黨，民進黨最可怕的不只是貪婪，而是那種「我就是貪、我就是壞、我就是藐視國會、我就是司法清算、收買媒體、賤賣憲法，你要怎樣？」這種囂張跋扈的貪壞狠，才是民進黨執政10年給台灣最大的傷害。羅智強隨後說，所謂合法的飯真香，其實一點都不合法，涉及背信、圖利乃至於貪污，為何不合法的飯，變得非常香、合法？原因只有一個，民進黨10年執政，打造一個辦在野不辦執政的檢調東廠，不合法的飯只要檢調不辦，就會變成合法的飯，變成非常香的飯，檢調成為執政者的刀跟盾，這是台灣最可悲的地方。羅智強痛斥，為何合法的飯這麼香？綠色側翼搶著要，100萬改幾個字，每個單位叫他改，電子字出來100萬入帳，變成真香哥。