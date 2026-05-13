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▲少少過去曾遭遇恐怖情人，被拖到大馬路家暴。（圖／翻攝自少少臉書）

34歲的少少（杜少榛）近年活躍於職棒與職籃啦啦隊圈，憑藉甜美外型與親切個性累積不少粉絲支持，她早年從《國光幫幫忙》中的「國光女神」打開知名度，之後也參加過多個選秀與舞蹈競賽節目，直到6年前正式轉戰啦啦隊發展後，才逐漸在棒、籃雙棲市場闖出知名度。不過相比工作上的亮眼表現，她的感情經歷卻曾相當坎坷，甚至遭遇過恐怖情人，不僅被當街毆打，關節還被打到脫臼。少少曾透露，自己過去在表演班認識一名男友，對方起初對她十分體貼，天天接送上下班，讓不少朋友都相當羨慕，沒想到交往後期，男友控制慾卻越來越強。有次情人節，她收到一名男同學傳來的祝福簡訊，男友發現後竟瞬間暴怒，不但懷疑她與對方有曖昧關係，甚至直接將她拖到大馬路上，還推倒在地並動手踹踢，導致她當場關節脫臼，過程中還不停辱罵她。更讓少少痛苦的是，男友在帶她就醫返家後仍持續逼問她與男同學之間的關係，在確認她沒有與對方私下聯絡後，男友竟要求她不准再去上表演課。少少當時因害怕只能答應，而對方態度也立刻大轉變，不但重新恢復溫柔模樣，還主動向她道歉，不過之後情況卻越來越嚴重，男友開始限制她外出，甚至不准她離開身邊，有時還會直接把她關在家中，讓她身心壓力極大。最後，少少以回家休養身體為理由，成功暫時離開對方身邊，並趁機提出分手，不過男方之後仍多次找上門糾纏，雙方經歷一段時間拉扯後，她才終於真正擺脫這段關係。如今再回想這段過往，少少坦言仍感到十分害怕，也希望藉由分享自己的經歷，提醒更多人面對感情中的控制與暴力問題時，千萬不要忽視警訊。近期少少又因被拍到與攝影師互動親密、一起返家，再度成為外界熱議焦點。對於感情生活頻頻被放大檢視，她其實曾無奈表示：「我都幾歲了？還不能交男朋友嗎？」認為正常交往不該被過度解讀，她也坦言自己年紀漸長，未來若考慮退休，可能希望能在35歲前做好人生規劃，至於這次戀情傳聞，統一獅球團則低調表示，這屬於女孩個人私生活，球隊不會干涉。