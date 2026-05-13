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▲鞏俐第21次走上坎城影展的紅毯，寫下華人女星難得的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲黛咪摩爾是今年坎城影展正式競賽單元評審團的焦點，在記者會上表示人類對抗AI會輸，但AI無法複製創作的靈魂。（圖／美聯社／達志影像）

▲《魔戒三部曲》名導演彼得傑克森，獲坎城影展頒發表揚終身成就的「榮譽金棕櫚」。（圖／美聯社／達志影像）

第79屆坎城影展台灣時間今（13）日凌晨正式開幕，第21次走上紅毯的鞏俐與88歲兩屆奧斯卡影后珍芳達同台致詞，為整個活動宣告啟動，鞏俐更以中文宣布：「第79屆坎城電影節開幕」掀起儀式的高潮。而身為主競賽單元評審的黛咪摩爾則在記者會上表示人類對抗AI是必輸的戰爭，但AI無法複製藝術創作的靈魂，引起熱烈討論。坎城影展向來是夏初的國際影壇盛事，已和法國音樂人尚米榭賈爾結婚7年的鞏俐，曾演出至今唯一拿下坎城最佳影片金棕櫚獎的華人電影《霸王別姬》，該片還將以修復版的面貌在今年經典單元登場，因而能在開幕儀式上與受尊崇的珍芳達分別代表東西方影人致詞，她說道：「珍來自西方，我來自東方，今晚我們站在這裡，就是坎城影展的魔力。」過去坎城影展紅地毯曾經成為一些中國藝人爭奇鬥艷的秀場，他們雖然沒有國際知名度，卻穿著誇張的服飾吸引媒體關注，被戲稱是「毯星」。鞏俐的地位自然不同，她今年第21度走上坎城紅毯，是華人女星裡罕有匹敵的紀錄，她也穿上大氣的黑色禮服，流露不凡的風範。在開幕致詞中，鞏俐表示：「電影超越語言、文化和世代之間的隔閡，說著人類共通的情感，讓大家相遇、產生連結，這就是電影的力量。」珍芳達則認為電影是一種抗爭的手段，因為電影在講故事，故事為建構出一個文化，會為邊緣族群帶來共情，能令人跨越彼此的歧異，看到另一種未來的可能。由於近年來的世界局勢發展，影人們更熱中透過公開場合來發表自己的政治理念，坎城影展也無法例外。今年主競賽單元評審團記者會上，黛咪摩爾就坦言不希望在影展上發表政治言論被視為不恰當，因為藝術的一部分就是關於表達，所以如果開始自我審查，就等於是關閉了創作的核心價值。至於各行各業都面臨的AI衝擊，黛咪認為人類對抗AI會是場一定輸的戰爭，重點在有沒有想好如何與AI完美共事、一起工作，並且有沒有先做好保護自己的方法，她覺得好像還是沒有。不過她安慰大家不用太恐慌，藝術創作的靈魂無法複製，這就是人類最大的優勢。《魔戒》三部曲導演彼得傑克森則獲頒表揚終身成就的「榮譽金棕櫚」，表示當年拍攝《魔戒》三部曲是一場豪賭，若首部曲失敗，恐怕後續將血本無歸，況且原著被公認「很難改編」，但在2001年城影展放映首部曲20分鐘片段後，外界風向就翻轉，對於片子更加期待，為三部曲的叫好叫座打下基礎。