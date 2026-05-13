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食物防霉5方法

▲每次購買食物時不要買太多，分量分次買，避免食物過期、發霉。（示意圖／記者徐銘穗攝）

▲可在食物包裝中放入食品級乾燥劑或脫氧劑。（示意圖／記者徐銘穗攝）

▲冰箱要定期整理，把過期、變質的食物清理掉。（示意圖／取自unsplash）

吃到發霉的食物怎麼辦？

衣服防霉味2招

▲晾衣服時，可把握「長短長」方式，增加空氣對流，加速衣服乾燥。（圖／翻攝自毛寶官網）

▲洗衣機要定期清潔，保持洗衣桶內乾燥，洗衣籃也要選擇通風款式。（圖／翻攝自毛寶官網）

梅雨季首波滯留鋒抵達，今（13）日起到周五受到鋒面影響，中部以北將有短暫陣雨和雷雨。梅雨季容易讓黴菌大量滋生，特別是儲藏在家裡的乾貨雜糧、常溫保存的食物，要是把發霉的食物吃下肚，很容易引發食安問題，只要掌握5招食物保存方法，就能維持食物保鮮期；另外，梅雨季衣服很容易出現霉味，洗衣精大廠毛寶也提供防止衣服出現霉味的方法。1、：每次購買食物時，採用少量分次購買的方式，不要一次囤積太多食物，可確保食物新鮮度，降低存放不當，導致發霉、變質的風險。買食物時也要挑選新鮮、外觀完整、包裝良好、標示清楚的產品。2、：乾貨、雜糧等食物，在開封之前要放在陰涼、乾燥、通風處，避免受潮。每次使用前要注意有效期限。開封後要密封保存，像是使用密封夾封口，再放進密封罐中，可防潮、防蟲，維持食物品質和風味。3、：可在食物包裝中放入食品級乾燥劑或脫氧劑，乾燥劑和脫氧劑可降低包裝內濕度，保持乾貨、雜糧的乾燥程度，減少黴菌滋生機會。4、：把容易發霉的食物，如麵包、米、部分蔬果，放進冰箱冷藏或冷凍，有助延長保鮮期、抑制黴菌生長。不過存放進冰箱的食物，要避免頻繁取出，導致水氣凝結，這樣會讓食物更容易變質。5、：定時把冰箱內過期、變質、發霉的食物清除，以免污染到其他食物。如果食物有發霉情況，一定要整個丟掉，因為黴菌不是只有看得到的地方，菌絲等毒素可能已經擴散到看不見的地方，而且有些黴菌就算經過烹調，還是會有毒素。若不慎吃到發霉的食物，要觀察身體狀況幾個小時到一天，看是否有出現嘔吐、腹瀉、頭暈、噁心、發燒、肚子痛等症狀，有任何不舒服的情況，要主動就醫，並告知醫生吃了什麼東西，若暫時沒有不舒服的感覺，可以多喝水幫助身體代謝。衣服就算洗乾淨了，還是會有臭味？洗衣精大廠毛寶指出，其實臭味主要的來源是細菌，細菌喜歡潮濕、溫暖的環境，細菌在分解人體分泌的汗水、皮脂，產生的味道就是令人討厭的酸臭味；另外，過量的洗劑殘留在衣服纖維中，也會成為黴菌的營養來源，洗衣槽內部也有機會發霉，只要把衣服放進去清洗，就很有可能會沾染異味。1、：洗好的衣服如果在潮濕的環境，很難乾燥，時間久了就會變成細菌繁殖的溫床。可使用「長短長」晾衣法，較長的衣服掛在兩側，中間掛短的衣服，讓衣服呈現拱形，有助空氣對流，如果發現衣服領口、袖子沒乾，可用吹風機熱風吹，或使用烘衣機烘乾；晾浴巾等大毛巾時，要用一長一短的掛法，增加浴巾受風面積。另外，可以搭配除濕機、風扇，把風扇對著衣服吹，吹散濕氣，再用除濕機把環境水分去除。2、：要解決衣服異味問題，除了衣服本身之外，洗衣機、洗衣籃也很重要，梅雨季時建議每兩週使用一次洗衣槽去污劑，若家中洗衣機有高溫洗槽功能，可搭配去污劑清洗；洗完衣服之後，要把洗衣機蓋子打開，讓洗衣機內部保持通風乾燥；最後，洗衣籃要挑選有孔洞或可通風的款式，延緩沾到雨水、汗水的髒衣服堆疊時，產生臭味的時間。