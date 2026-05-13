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2026年FIFA世界盃足球賽將於6月登場，銀行也看好消費商機，彰化銀行就搶先推出新卡，主打玩樂神卡，祭出6大通路最高20%回饋，並結合世界盃限定版卡面，限定卡面授權至今（2026）年10月20日，目標期間發卡突破1萬張。根據經濟部統計，去年台灣餐飲市場銷售額年增6.6%，產值超過1兆元；交通部數據也顯示旅遊市場持續成長，同年國人出國旅遊人次年增12.43%，創歷史新高。今年適逢FIFA世界盃足球賽即將登場，不論是進餐廳甚至是出國觀賽，可望再拉升消費商機。彰銀也趁勢推出玩樂神卡「商旅御璽Fun心卡」及「無限卡」，全面整合餐飲、娛樂、交通與旅遊等核心消費場景，最高提供20%消費回饋，更推出 FIFA世界盃26™限定版卡面，邀請卡友一同應援全球賽事。彰銀總經理簡志光表示，我們不想只做一張卡，要成為客戶生活中的最佳夥伴，這張卡整合連鎖餐飲品牌、售票系統、陸海空交通運輸工具等，讓消費者獲得有感回饋。彰銀副總經理陳瑞珍也指出，根據金管會統計，去年國內信用卡刷卡金額近新台幣5兆元，創歷史新高，其中旅遊、餐飲、娛樂消費占大宗，也凸顯民眾願意「為快樂買單」的消費模式。這次彰銀推出商旅御璽Fun心卡整合餐飲、娛樂、交通、旅遊等消費場景，在6大指定通路包括金色三麥餐廳、吉比鮮釀餐廳、摩曼頓、紅番運動用品店、Q哥3C、龍潭高爾夫球場單筆消費滿1000元，享20%回饋，但須登錄，每月每戶回饋上限200元，每月限量1000名。此外，彰銀也推出世界盃限定版卡面，授權至今年10月20日為止，目標期間內發卡量達1萬張，另也推出世界盃賽事主辦國家美國、加拿大、墨西哥實體商店消費即享加碼5%回饋，加上2.5%基礎回饋，最高享7.5%回饋。同時，彰銀也更新頂級卡無限卡的回饋方案，提供航空、機場接送、貴賓室與高端消費等專屬禮遇，像是海外實體消費最高享5%回饋，「無限卡」海外實體消費最高享10%回饋等。