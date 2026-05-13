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今天鋒面逐漸靠近 午後中部以北變天

▲梅雨季首波「滯留鋒面」影響，周三至周五全台天氣不穩，台中以北要注意大雨。（圖／中央氣象署）

周五鋒面往南 全台都有雨

梅雨季第3波鋒面逐漸接近台灣，；中央氣象署則提醒，台中以北今起降雨時間偏長，局部恐伴隨雷擊與大雨，外出務必攜帶雨具。「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，今天屬於鋒面「逐漸靠近」的階段，明天周四，鋒面位於台灣北端附近，台灣上空水氣偏多，天氣較不穩定，，雲縫中仍有機會見到陽光。「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，，近期降雨本就稀缺，這次鋒面若能順利南壓帶來降雨，要好好把握這波補水機會。中央氣象署也提醒，今天白天開始，鋒面來到台灣海峽北部和北部陸地附近，，中部、東半部降雨區域較局部，時間也不太長，南部則是雲量多，陽光偶爾探頭，午後在熱對流發展下，有局部雷陣雨的機率。氣象署提及，周四、周五鋒面南移，，北部、東半部則是偶有局部降雨。