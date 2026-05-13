梅雨季第3波鋒面逐漸接近台灣，今（13）日午後水氣增多，中部以北降雨明顯，周四、周五（5月14日至5月15日）隨鋒面南移，南台灣也有望迎來久違降雨；中央氣象署則提醒，台中以北今起降雨時間偏長，局部恐伴隨雷擊與大雨，外出務必攜帶雨具。

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今天鋒面逐漸靠近　午後中部以北變天

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，今天屬於鋒面「逐漸靠近」的階段，預估中午過後水氣會慢慢增加，主要降雨會落在中部以北較明顯為主。

明天周四，鋒面位於台灣北端附近，台灣上空水氣偏多，天氣較不穩定，全台各地有不定時短暫陣雨機會，不過並不是整天都在下雨，雲縫中仍有機會見到陽光。

▲梅雨季首波「滯留鋒面」影響，周三至周五全台天氣不穩，台中以北要注意大雨。（圖／中央氣象署）
▲梅雨季首波「滯留鋒面」影響，周三至周五全台天氣不穩，台中以北要注意大雨。（圖／中央氣象署）
周五鋒面往南　全台都有雨

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，周五隨著鋒面逐漸南移，會是這波鋒面「最容易下雨的一天」，各地降雨機率再提高，󠀠尤其南台灣，近期降雨本就稀缺，這次鋒面若能順利南壓帶來降雨，要好好把握這波補水機會。

中央氣象署也提醒，今天白天開始，鋒面來到台灣海峽北部和北部陸地附近，台中以北降雨時間較長，有陣雨，局部地區甚至會打雷，會伴隨大雨發生，中部、東半部降雨區域較局部，時間也不太長，南部則是雲量多，陽光偶爾探頭，午後在熱對流發展下，有局部雷陣雨的機率。

氣象署提及，周四、周五鋒面南移，中南部降雨時間變長、區域較廣，但與各地山區相同，明顯的雨勢將發生將下午熱對流發展較好的時候，北部、東半部則是偶有局部降雨。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...