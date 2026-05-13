梅雨季第3波鋒面逐漸接近台灣，今（13）日午後水氣增多，中部以北降雨明顯，周四、周五（5月14日至5月15日）隨鋒面南移，南台灣也有望迎來久違降雨；中央氣象署則提醒，台中以北今起降雨時間偏長，局部恐伴隨雷擊與大雨，外出務必攜帶雨具。
今天鋒面逐漸靠近 午後中部以北變天
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，今天屬於鋒面「逐漸靠近」的階段，預估中午過後水氣會慢慢增加，主要降雨會落在中部以北較明顯為主。
明天周四，鋒面位於台灣北端附近，台灣上空水氣偏多，天氣較不穩定，全台各地有不定時短暫陣雨機會，不過並不是整天都在下雨，雲縫中仍有機會見到陽光。
周五鋒面往南 全台都有雨
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，周五隨著鋒面逐漸南移，會是這波鋒面「最容易下雨的一天」，各地降雨機率再提高，尤其南台灣，近期降雨本就稀缺，這次鋒面若能順利南壓帶來降雨，要好好把握這波補水機會。
中央氣象署也提醒，今天白天開始，鋒面來到台灣海峽北部和北部陸地附近，台中以北降雨時間較長，有陣雨，局部地區甚至會打雷，會伴隨大雨發生，中部、東半部降雨區域較局部，時間也不太長，南部則是雲量多，陽光偶爾探頭，午後在熱對流發展下，有局部雷陣雨的機率。
氣象署提及，周四、周五鋒面南移，中南部降雨時間變長、區域較廣，但與各地山區相同，明顯的雨勢將發生將下午熱對流發展較好的時候，北部、東半部則是偶有局部降雨。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，今天屬於鋒面「逐漸靠近」的階段，預估中午過後水氣會慢慢增加，主要降雨會落在中部以北較明顯為主。
明天周四，鋒面位於台灣北端附近，台灣上空水氣偏多，天氣較不穩定，全台各地有不定時短暫陣雨機會，不過並不是整天都在下雨，雲縫中仍有機會見到陽光。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，周五隨著鋒面逐漸南移，會是這波鋒面「最容易下雨的一天」，各地降雨機率再提高，尤其南台灣，近期降雨本就稀缺，這次鋒面若能順利南壓帶來降雨，要好好把握這波補水機會。
中央氣象署也提醒，今天白天開始，鋒面來到台灣海峽北部和北部陸地附近，台中以北降雨時間較長，有陣雨，局部地區甚至會打雷，會伴隨大雨發生，中部、東半部降雨區域較局部，時間也不太長，南部則是雲量多，陽光偶爾探頭，午後在熱對流發展下，有局部雷陣雨的機率。
氣象署提及，周四、周五鋒面南移，中南部降雨時間變長、區域較廣，但與各地山區相同，明顯的雨勢將發生將下午熱對流發展較好的時候，北部、東半部則是偶有局部降雨。