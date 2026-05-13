新青安（青年安心成家購屋優惠貸款）將在今年7月31日到期，近期也有民眾討論，新青安寬限期到期後，會不會出現「斷頭潮」，有人認為銀行放款時都會審核，絕對不會有斷頭潮，不過擁有近10年金融業背景阿宅地產顧問蕭大立示警，銀行不能預測未來，沒辦法知道申貸人未來的收入會不會變少、投資會不會失利，因此新青安還是會有被法拍、斷頭的風險。
銀行敢借就還得起？ 專家不認
阿宅地產顧問蕭大立在臉書粉專分享，這幾天房市有個熱門話題，新青安寬限期陸續到期之後，會不會出現一波還不出本金、集體跳船的斷頭潮？有樂觀的民眾認為，銀行當初放款時，都有嚴格審核個人信用跟房價，銀行都敢借錢給申貸人，代表他一定還得起，所以絕對不會有斷頭潮。
事實上沒有那麼簡單，曾在金融業工作近10年的蕭大立表示，銀行放款審核，看的是過去與現在，「無法預測未來」。銀行審核放款看的是申貸人現在的薪資單、過去的信用紀錄，銀行不會知道房貸寬限期滿後，申貸人會不會突然因為公司倒閉而失業？會不會因為投資失敗而破產？還是會不會突然去創業結果賠光？
新青安斷頭潮看申貸人財力變化 銀行審核無關
蕭大立更指出，如果銀行審核過代表不會違約，那為什麼台灣房市還是有「法拍屋」？畢竟當初這些法拍屋也是經過審核，才能借到房貸。蕭大立表示，銀行審核只能「降低風險」，而不是「消滅風險」，銀行在放款的時候，是計算符合放款標準下，大部分的人應該還得起，但絕對沒辦法保證每個人都還得起。
蕭大立認為，當初新青安政策推出後，吸引許多首購族上車，申貸量衝得那麼快、案件量那麼大，各銀行端有沒有為了趕件出現瑕疵，或是借款人有沒有在提供資料上粉飾太平？說實話沒有人知道。蕭大立強調，新青安會不會有斷頭潮，跟借款人本身財力變化以及對未來的房價預期有關，跟銀行有沒有審核無關。房市會不會賺錢才是重點，如果預期房市會回溫，就算去借高利貸，也會把房貸湊出來，不會讓房貸斷頭，別再拿銀行審核當成新青安不會斷頭的擋箭牌了，「這個鍋，銀行不背喔！」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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阿宅地產顧問蕭大立在臉書粉專分享，這幾天房市有個熱門話題，新青安寬限期陸續到期之後，會不會出現一波還不出本金、集體跳船的斷頭潮？有樂觀的民眾認為，銀行當初放款時，都有嚴格審核個人信用跟房價，銀行都敢借錢給申貸人，代表他一定還得起，所以絕對不會有斷頭潮。
事實上沒有那麼簡單，曾在金融業工作近10年的蕭大立表示，銀行放款審核，看的是過去與現在，「無法預測未來」。銀行審核放款看的是申貸人現在的薪資單、過去的信用紀錄，銀行不會知道房貸寬限期滿後，申貸人會不會突然因為公司倒閉而失業？會不會因為投資失敗而破產？還是會不會突然去創業結果賠光？
蕭大立更指出，如果銀行審核過代表不會違約，那為什麼台灣房市還是有「法拍屋」？畢竟當初這些法拍屋也是經過審核，才能借到房貸。蕭大立表示，銀行審核只能「降低風險」，而不是「消滅風險」，銀行在放款的時候，是計算符合放款標準下，大部分的人應該還得起，但絕對沒辦法保證每個人都還得起。
蕭大立認為，當初新青安政策推出後，吸引許多首購族上車，申貸量衝得那麼快、案件量那麼大，各銀行端有沒有為了趕件出現瑕疵，或是借款人有沒有在提供資料上粉飾太平？說實話沒有人知道。蕭大立強調，新青安會不會有斷頭潮，跟借款人本身財力變化以及對未來的房價預期有關，跟銀行有沒有審核無關。房市會不會賺錢才是重點，如果預期房市會回溫，就算去借高利貸，也會把房貸湊出來，不會讓房貸斷頭，別再拿銀行審核當成新青安不會斷頭的擋箭牌了，「這個鍋，銀行不背喔！」
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