你有發現家裡的插座方向，不只有「橫向」的，還有「直向」的嗎？一位室內設計師就在IG解答，橫式插座是一般的插座，而直式插座其實是「專用插座」，讓民眾可以快速分辨插座是不是獨立迴路的插座，通常會在廚房、需要用高功率電器的地方配置專用插座。另外，還有民眾發現，自己家中有紅色插座，但沒有電力，疑惑真正的用途是什麼，對此台電也解答了。
橫向、直向負荷電力不同 這款廚房常見
許多人有疑問，插座橫向跟直向差別在哪裡？桔亞系統傢俱的室內設計師阿雄表示，其實插座的插孔會有方向的區別，是為讓民眾更容易分辨一般插座和專用插座，橫向的插座就是一般插座，一般插座只適用1.6和2線徑的銅單芯線，能負荷的電力較小，通常單一迴路有多個插座，就會配置橫向的一般插座。
直向插座通常是使用5.5跟3.5線徑的銅絞線，也可適用1.6和2線徑的銅單芯線，不過為了容易分辨，直向插座會使用5.5線徑的銅絞線，可負荷較大的電力，加上單一迴路設計，所以一般會把直向插座安裝在廚房，因為廚房經常會使用較大功率的電器。
橫向插座：適用1.6和2線徑的銅單芯線，能負荷的電力較小。
一般插座可改方向 紅色插座是緊急供電用
有人會擔心2個電器插頭插上插座會撞到，因此把橫向插座改成可兼容1.6和2線徑銅單芯線的直向插座，讓電器插頭不會受到影響，阿雄表示，這樣做是可以的，主要還是看插座內部的線徑是哪一個尺寸，如果是1.6和2線徑就是一般插座，5.5線徑則是專用插座，但橫向插座沒辦法兼容5.5線徑，因此橫向插座基本上不是「專用插座」。
日前也有人發現，自己家中除了一般的白色插座，竟然還有「紅色插座」，但插上去又沒電，疑惑紅色插座的用途是什麼？對此台電解釋，白色插座一般是接台電提供的電力，紅色插座則代表緊急電源，現在有不少大樓會配置緊急發電機，讓停電時大樓電梯、緊急照明有電可用，部分建案會在住戶家中裝設紅色的緊急插座，停電時就能透過紅色插座獲得發電機的臨時電力，根據建案不同，有些紅色插座平時是沒電的狀態，緊急發動機發電才有電力，也有建案是平常也會通電。
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許多人有疑問，插座橫向跟直向差別在哪裡？桔亞系統傢俱的室內設計師阿雄表示，其實插座的插孔會有方向的區別，是為讓民眾更容易分辨一般插座和專用插座，橫向的插座就是一般插座，一般插座只適用1.6和2線徑的銅單芯線，能負荷的電力較小，通常單一迴路有多個插座，就會配置橫向的一般插座。
直向插座通常是使用5.5跟3.5線徑的銅絞線，也可適用1.6和2線徑的銅單芯線，不過為了容易分辨，直向插座會使用5.5線徑的銅絞線，可負荷較大的電力，加上單一迴路設計，所以一般會把直向插座安裝在廚房，因為廚房經常會使用較大功率的電器。
橫向插座：適用1.6和2線徑的銅單芯線，能負荷的電力較小。
有人會擔心2個電器插頭插上插座會撞到，因此把橫向插座改成可兼容1.6和2線徑銅單芯線的直向插座，讓電器插頭不會受到影響，阿雄表示，這樣做是可以的，主要還是看插座內部的線徑是哪一個尺寸，如果是1.6和2線徑就是一般插座，5.5線徑則是專用插座，但橫向插座沒辦法兼容5.5線徑，因此橫向插座基本上不是「專用插座」。
日前也有人發現，自己家中除了一般的白色插座，竟然還有「紅色插座」，但插上去又沒電，疑惑紅色插座的用途是什麼？對此台電解釋，白色插座一般是接台電提供的電力，紅色插座則代表緊急電源，現在有不少大樓會配置緊急發電機，讓停電時大樓電梯、緊急照明有電可用，部分建案會在住戶家中裝設紅色的緊急插座，停電時就能透過紅色插座獲得發電機的臨時電力，根據建案不同，有些紅色插座平時是沒電的狀態，緊急發動機發電才有電力，也有建案是平常也會通電。