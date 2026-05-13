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母親節、畢業季帶動需求 築間盼第二季逐底回溫

台灣連鎖火鍋品牌築間餐飲集團（7723）公告2026年第一季合併營收10.87億元，歸屬母公司稅後虧損4413萬元，較去年二、三、四季度明顯收斂，每股稅後虧損0.90元。雖較去年同期減少，然獲利動能改善，使今年第一季稅後虧損與去年第二、三、四季度相比已大幅收斂至4413萬元，較上季改善幅度達76.61％，每股稅後虧損0.90元，基本面已逐步回升。築間說明，第一季毛利率維持45%穩定水準，是築間持續聚焦營運體質優化與提升單店業績，建立穩定的生產流程，嚴格控管食材採購與降低原物料報廢率，資源整合與標準化採購體系發揮效益所致。築間提到，將持續調整品牌與門店結構，陸續推進多家直營門店改裝與品牌轉換，並同步調整菜單結構、升級服務與優化品牌體驗，同時導入多元餐食文化，優化品牌組合。築間表示，目前「喜辰港式點心茶餐廳」、「稻鎮經典台灣菜」、「中央韓鍋酒舍」、「横浜焼き鳥·達磨」以及「百年土種蔘雞湯」等新品牌既有門店維持穩定業績，逐步挹注營收表現，繳出4月合併營收3.1億元，累計1至4月合併營收13.97億元。第二季隨門店陸續完成整改恢復營運，加上母親節、畢業季等聚餐需求帶動，業績表現可望逐底回溫。築間說明，4月再推出的新品牌「麟德殿．四時茶館」，是結合旗下牛肉麵品牌「麟德殿」既有技術基礎，進一步融入茶食文化與輕餐飲元素，打造兼具用餐與社交屬性的複合式餐飲空間，強化品牌差異化與客群延伸能力。同時擴大海外品牌代理版圖，預計再引進韓國首爾米其林推薦蔘雞湯專門店「百年土種蔘雞湯」，並規劃推出粵菜品牌「映粵」，持續拓寬集團品牌矩陣的深度與廣度，強化產品結構完整性，與市場拓展動能。對於日本海外門店，築間提到，進行品牌調整，將燒肉品牌「凜燒肉」轉換為韓國品牌「中央韓鍋酒舍」。集團表示，除了與日本飲食文化具有一定的契合度，再加上韓流文化傳播帶動，看好商品市場發展潛力。築間透過導入差異化餐飲品項，提升單店營運效率與市場競爭力；海外及國內部分品牌目前仍處轉換調整階段，整體效益預期隨後續開幕與營運穩定逐步顯現。