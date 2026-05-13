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▲北市環保局長徐世勲表示，鼠類防治化學藥劑的投放絕對不是首要手段，最重要的方式是物理防治。（圖／記者葉政勳攝）

▲鼠類偵防師分析社區老鼠活動蹤跡。（圖／記者葉政勳攝，2026.05.13）

北市近期爆發鼠患，為協助市民精準落實鼠類防治，北市率全國之先，設置「鼠類偵防師」。北市環保局今(13)日舉行「社區鼠類偵防服務」啟動記者會，正式宣布將於5月15日啟動「社區鼠類偵防服務」，由具備病媒防治業專業技術人員證照，且長年走在第一線的環保局消毒班夥伴擔任「鼠類偵防師」，以社區居民優先申請。北市環保局長徐世勲表示，這次特別結合了消毒班的夥伴，他們在鄰里巷弄有多年實務經驗、受過專業教育訓練，並取得病媒防治專業技術人員證照，望透過這些專業人員組成「鼠類偵防師」團隊，精準地對環境做診斷，為城市提供更好的防禦。徐世勲宣布，社區鼠類偵防服務將於5月15日上線開放申請，這不只是一項便利服務，更希望透過精準的專業環境診斷，為市民提供一套「防鼠防火牆」，提供更精準、更專業的服務。徐世勲說，根據先前邀請專家學者召開的諮詢會議，專家指出一個重要發現：過去大家認為老鼠多出沒在市場、夜市或餐飲業，但田野調查顯示，實際上社區住家的老鼠出現率並不低於市場與夜市，這代表私領域提供的「鼠住」（堆積物空間）與「鼠吃」（食物來源）也是提供老鼠很重要的來源。徐世勲強調，化學藥劑的投放絕對不是首要手段，最重要的方式是物理防治，包括「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是最重要的處置方式。環保局表示，社區鼠類偵防服務的核心在於專業診斷，偵防師將親自前往受理地點，針對建築物及其周邊環境進行全方位診斷，相關重點包含鼠糞、咬痕等鼠跡調查，了解鼠類行走及其活動的熱點位置，並檢視建物孔洞，評估是否有讓鼠類入侵家中的通道，同時針對食源管理與雜物堆積等環境進行風險評估，最終將診斷紀錄彙整並提供客製化的防治建議，精確指引社區後續的整頓方向，建立堅實的「鼠類防火牆」。環保局表示，凡位於台北市的社區管委會，自5月15日起皆可至環保局官網下載社區鼠類偵防服務申請表，期盼透過偵防師的引導與市民的自主維護，將這道防鼠牆延伸至全市各個角落，共同構築更乾淨、更宜居的生活空間。