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▲李多慧（如圖）忙碌於工作，突然寫起書法自娛娛人，很會調節壓力。（圖／翻攝自李多慧經紀人IG@82dahyeda）

▲李多慧（如圖）連續工作12小時，連卸妝整理頭髮時，都還有嘴角在笑。（圖／翻攝自李多慧經紀人IG@82dahyeda）

韓籍啦啦隊女神李多慧人氣居高不下，每次來台後不僅場上應援吸睛，場外更是代言接不完。近日她的經紀人在IG公開她連續工作12小時的側記，可看到女神累到只剩下嘴巴能笑的神奇狀態，甚至在工作中寫個書法自娛娛人，超萌的敬業模樣，讓粉絲又憐又愛。昨（12）日李多慧經紀人開始在IG限動發布一系列工作側拍照，即使工作勞累，李多慧依然很有幽默感，在工作第7小時的時候，她突發奇想自娛娛人，拿起毛筆寫起了書法，小編幫上的旁白是：「寫自己的名字好漂亮欸，唉唷。」到了第12小時工作告一段落，只見李多慧累癱在椅子上，嘴巴也呈現「死魚笑」的神奇狀態。身邊有還造型師正忙著整理頭髮，但連續上工超過12小時的她，似乎已累到眼神放空、靈魂出軌，但嘴角不忘保持笑容。小編上的旁白也很幽默：「加班中的辣個女人，哈哈哈哈只有嘴巴在笑，好神奇。」李多慧來台發展邁入第3年，現在是味全龍「小龍女」的人氣指標，2026年人氣再攀巔峰，不僅坐擁高達20支品牌代言，更正式在台定居開箱新家。即便面對韓國球團高薪挖角，她仍堅定留台，因為真的喜歡在台灣工作。除了工作滿檔，李多慧也很融入台灣生活，曾挑戰無計畫機車環島，也曾被粉絲直擊零偽裝搭乘北捷，當時她挑戰不抓扶手，體驗當道地台北人。人生規劃之一是未來想生5個小孩。