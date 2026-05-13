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竟然有人中了威力彩、大樂透億元以上頭獎卻沒去領而充公！根據台灣彩券公司統計，公益彩券自第3屆2008年發行以來，億元以上頭獎累計已有超過14.29億元獎金都因中獎人未在期限內現身領獎，獎金最後都歸入公益盈餘，其中最大一筆就是2月12日開在新竹市的6.77億元威力彩，由於未在昨（12）日下午5時領獎期限現身，成為台灣公益彩券史上最令人遺憾的一筆逾期未兌領獎金。根據台彩統計，原本億元以上威力彩及大樂透頭獎未領逾期有5筆，包括2008年4月14日開在台北市大同區2.5億元威力彩頭獎；2011年4月26日開在高雄市小港區1億9953萬4196元大樂透頭獎、2018年2月2日開在台東縣台東市1億0210萬1484元大樂透頭獎；2018年10月2日開在基隆市中正區1億元大樂透頭獎；2021年10月26日開在台中市潭子區1億元大樂透頭獎。原本公益彩券史上最高額的逾期未兌領紀錄，是2008年開出的威力彩頭獎2.5億元。不過，今年2月12日從新竹市東區「金元寶彩券行」開出的6.77億元威力彩頭獎，已大幅超越既有紀錄，截至昨日領獎最後期限下午5點，頭獎得主都未現身領獎，因此，這筆6.77億元獎金，將全數歸入公益彩券盈餘，並專款用於各項社會福利支出，亦成為台灣公益彩券史上最令人遺憾的一筆逾期未兌領獎金。雖然自2008年以來已有6筆億元以上頭獎，均因中獎人沒在期限內領獎而充公，但最新一期威力彩頭獎也已連續累積20期未開出，本周四（14日）晚間將再度開獎，台彩預估頭獎上看4.8億元，並再次提醒民眾，購買彩券後應妥善保管並及時核對獎號，務必於期限內完成兌獎程序，以免錯失中獎權益。