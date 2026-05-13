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國民黨主席鄭麗文預計6／1出發訪問美國，行程長達2週，將東、西岸兩邊跑，現卻傳出訪團飯店、拉車費用希望黨員僑胞買單，因此遭狠批，又不是選總統，沒看過陣仗這麼大的主席。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁昨（12）日也第一時間澄清，黨中央有編列預算，會自己負責，但如果有僑胞可以幫忙，當然也很感謝。根據《自由時報》報導指出，鄭麗文這次訪美團成員多達14人，僑胞對此表示，不是不能落地招待，但這麼多人，若要僑胞買單所有費用，確實會讓他們吃不消，加上今年是選舉年，黨員僑胞已有捐款、助選、返台等多重預定開銷。報導內容指出，僑胞甚至抱怨，鄭麗文又不是選總統，況且「歷任主席出訪沒有這樣搞的，大家最多就是認桌、買票參加僑宴」；更有黨內人士狠質疑，為什麼鄭麗文第一次訪美，需要這麼大排場？美國不是中國，僑胞也不是台辦，鄭麗文更不是總統候選人，但排場之大，是來美國造勢嗎？尹乃菁提到，黨內海外部主任有跟僑胞線上開會，有人熱心主動詢問主席的食宿、交通需不需要協助？海外部表示黨中央有編預算，會自己負責，但如果僑胞有認識飯店或是車子，且可以提供一些協助，黨中央當然很感謝。而面對僑胞控訴，尹乃菁強調，一切都在黨部的預算之內，沒有說要僑胞負責什麼食宿、交通這件事。