我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許志安（右）當年出軌被罵爆，鄭秀文（左）則大肚選擇原諒。（圖／小紅書＠摸摸貓）

58歲香港歌手許志安7年前劈腿妻子鄭秀文，重創演藝形象，後來靠著鄭秀文的原諒與陪伴才成功挺過低潮，重新復出。而近日許志安與粉絲的一張合照在網路流傳，他那「斷崖式衰老」的模樣意外引發關注，畫面中許志安身形暴瘦、臉部布滿皺紋，令不少網友驚呼「認不出來」、「感覺像老了30歲」，健康狀況引發外界討論。許志安近日推出全新單曲《信天翁》，並投入各類演藝活動。日前有網友分享與他的合照，照片中的許志安穿著白色背心與淺灰色西裝外套，整體身形明顯比過去消瘦許多。不僅臉頰略為凹陷，深深的法令紋與眼袋更是藏不住，氣色顯得有些憔悴，與昔日帥氣挺拔的形象判若兩人。照片曝光後立刻掀起熱議，大批粉絲對他的變化感到震驚，紛紛留言：「老好多，感覺像老了30歲」、「有年紀體脂太低，臉會垮掉」、「這真的是許志安嗎？」、「怎麼看都不像」。甚至有歌迷引用其經典歌曲《甲乙丙丁》的歌詞：「我們只是路人甲乙丙丁，在這花花世界」，感嘆歲月催人老。除了許志安的老態成為焦點，合照中外型出眾的女粉絲也引起討論。據港媒報導，該名女子並非一般粉絲，而是負責《中年好聲音》系列、TVB高級經理的太太。當時許志安現身錄影現場，面對合照要求來者不拒，展現親民一面，但他合照時刻意將手指「曲起」避免觸碰女方身體，以「紳士手」保持安全距離，極力避嫌的舉動也獲得部分網友好評。回顧許志安的演藝生涯，他2019年被拍到和黃心穎在計程車上激吻的照片，形象跌落谷底，事業一度停擺。2024年他接受訪問時曾感慨表示，能熬過低潮全都要歸功於妻子鄭秀文的鼓勵。他曾提到，鄭秀文的寬恕讓他有勇氣重返幕前，兩人的感情也隨著時間逐漸回溫。據悉，許志安目前正為即將到來的演唱會積極練唱，外界推測可能是因為操勞過度，加上嚴格的身材管理導致體脂過低，才顯得格外老態。歌迷也提醒他注意健康狀況，期待他再度用歌聲證明自我。