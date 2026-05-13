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民進黨選對會今（13）日上午開會，將拍板民進黨立委沈伯洋參選台北市長，國民黨立委徐巧芯酸說，難得各黨派之間能夠找到共識，「我們還要靠他來拯救我們整場大選！」對此，綠委、選對會成員陳培瑜受訪時表示，徐巧芯就是一個典型的代表，「心裡面想什麼，嘴巴就說什麼」，在徐心中，台北市政不重要、台北市長蔣萬安有沒有做出市政不重要，攻擊沈伯洋才是最重要的。民進黨上午10時召開選對會，將拍板民進黨立委沈伯洋參選台北市長。陳培瑜會前受訪時表示，今天主要針對台北市長的候選人，召開選對會，並釐清徵召相關辦法、規則，同時確定當事人的意願前提下，選對會今天應該就能完成提名的動作。對於未來將負責沈伯洋政策面，陳培瑜說，政策不是只有他在規劃，他們請教非常多專家學者，也開始與市民朋友對話，「因為市政發展的願景必須要落實，並且建立在市民對於台北市的想像之上」。至於沈伯洋即將被提名，卻引起藍營諷刺，直呼「太好了」，陳培瑜認為，徐巧芯就是一個典型的代表，「心裡面想什麼，嘴巴就說什麼」，也就是說在徐巧芯的心目中，台北市政不重要、蔣萬安有沒有做出市政不重要，攻擊沈伯洋才是最重要的。陳培瑜直言，藍委徐巧芯也好、王鴻薇也好、羅智強也好，過去在立法院就是這樣對待民進黨團、對待沈伯洋，因為沈伯洋確實點出很多國安的問題、外交的困境，而這些可能就是國民黨最害怕讓台灣人知道的。陳培瑜提到，當他們團隊，或者是沈伯洋很努力在回應對市政的想法時，若國民黨的立法委員、國民黨的議員都只有想到攻擊，大家可以看得很清楚，誰才是最優秀的人選，誰才是對台北市最有願景想像的團隊。至於新竹縣長人選上，陳培瑜坦言，還需要一些時間討論，因為新竹還有一些地方意見在蒐集，選對會也持續跟地方溝通，「請再給我們選對會一些時間，我們會速盡討論出來，讓選民可以放心，我們絕對會推出最強的人選」。