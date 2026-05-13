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國民黨將於今天徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，民調最高的立委謝衣鳯落榜，理由是「家族不同意」。謝衣鳯感慨過去一年勤於爭取選民認同，卻淪為外人口中的「三傻」成員，極力建議黨中央，以後黨員參選公職必須取得家族同意、清楚規範家族同意書的範圍，並納入黨規。謝衣鳳今（13）日上中廣《千秋萬事》節目，主持人王淺秋直入核心，表示她分別訪問過謝家姐弟，兩人個性有極大落差，姐姐謹慎、弟弟直白，最大共識是縣民對一家人包辦縣長、議長無法接受；對於「謝家長輩們」的說法也不同，弟弟彰化縣議長謝典霖自認可以代表長輩說話，甚至直言「我們家就是重男輕女」，讓她這個台北人覺得不可思議。謝衣鳯說，去年12月黨主席鄭麗文當選不久，當著很多地方組織幹部的面，誇她是彰化最強的候選人，但不知什麼原因，3月起公開表示將她排除在外。此時王淺秋補了句「鄭還直接說出局」。之後中央黨部陸續傳出是「包括伯父、父母在內的謝家長輩不同意」。她苦笑說「我極力建議黨中央，未來要爭取參選公職的黨員，必須取得家族同意書、並由黨規規範家族同意書成員的範圍，納入黨內公職人員參選辦法。」謝衣鳯說，現在的黨中央和過去20年完全不一樣，完全不尊重當事人意願，而是跳過當事人直接去問家人、長輩，當了兩屆立委、副秘書長、縣黨部主委的她，在黨中央眼裡似乎不是獨立個體。過去一年多來，她和兩位前副縣長柯呈枋、洪榮章勤跑基層爭取認同，最後成為他人口中的「三傻」，被嘲笑「一直呆呆的跑，也不知道在跑什麼？」三人的支持者能接受嗎？王淺秋追問「弟弟說民進黨的司法追殺太恐怖，家中長輩避免被捲入，所以不支持妳選縣長，是真的嗎？」謝衣鳯解釋，弟弟聽到的「不支持」只是在某個時間點，她反問「今天如果黨徵召的人是我，家人還會不支持嗎？」至於黨中央和謝家人是怎麼溝通的，要問黨中央才清楚。王淺秋問謝衣鳯是否參選到底？還是轉向支持魏平政？她自嘲「關於這些問題，黨中央應該會先問我的家人吧」！