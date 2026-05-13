啦啦隊女神籃籃近期接連遭爆「大頭症」、「耍大牌」等爭議，甚至還被指與胡瓜關係生變，引發外界高度關注，對此籃籃今（13）日上午透過經紀人向《NOWNEWS今日新聞》表示會親自在社群平台回應，並坦言自己早上準備出門錄影時看到新聞當下心情相當低落，因此決定親自說明整件事情經過，她強調許多內容與實際狀況並不相同，也因為外界攻擊持續擴大，讓自己心理受到不小影響，直言：「我只是熱血球迷！」
籃籃東京行早在一年前規劃 籃籃喊冤：只是熱血球迷
籃籃表示，這趟東京世界棒球經典賽行程，其實早在一年前錄影空檔時，就由幾位主持人提議一起前往，而胡瓜也很大方地協助處理球票事宜，後來隨著時間接近，她則與運動公司討論出部分合作內容，因此在東京巨蛋期間除了到應援區幫忙加油，也配合拍攝球衣相關內容，她強調因為自己本來就已經有球票，因此並未另外向合作單位索取票券。
針對外界質疑她刻意跑到應援區、爭取鏡頭曝光，籃籃則澄清自己從頭到尾都只是單純想替台灣加油，所有應援都是出自真心，而且完全沒有收取任何演出費用，她坦言自己本來就非常喜歡棒球，因此才會投入現場氣氛，對於外界將她形容成刻意搶版面的說法，她也顯得相當無奈，認為整件事已逐漸偏離原本單純替中華隊應援的初衷。
蹲角落充電被誤會 她還原現場情況
另外，針對先前被爆在餐廳角落蹲坐等位置一事，籃籃也特別解釋當時其實是因為手機完全沒電，必須待在插座附近充電，才有辦法後續叫車返回飯店，她提到因部分時間需要配合運動公司行程，因此沒辦法全程跟著主持群一起行動，自己其實也覺得很可惜，後來賽後還特地搭計程車去找大家聊天，並把從美國買回來的伴手禮送給胡瓜，整個過程都相當愉快，因此不理解為何最後會演變成新聞中的模樣。
最後，籃籃也坦承，這段時間因為相關報導延伸出大量攻擊與批評，讓她內心受到不小衝擊，她表示原本這趟日本行留下很多美好回憶，如今卻變成外界討論焦點，自己真的感到非常遺憾。籃籃最後也希望外界再討論相關內容時，能多站在當事人立場思考，避免造成更多不必要的傷害，同時她也向支持她的球迷道謝，表示因為有大家的鼓勵，自己才能重新打起精神面對這些風波。
籃籃550字長文全文
大家早安
今天準備出門錄影的時候
看見了新聞內容 心情低落
想說明整件事情過程
以下
東京行程在開打一年前
幾位主持人在錄影空檔提議一起去東京老大很大方幫忙處理票務事宜
而隨著日期接近
計劃有所改變
跟運動公司討論出了一些合作項目
在東蛋的時候去應援區幫忙加油外
也幫忙拍攝了球衣
而在這之前因為已經有了球票
所以並沒有另外再跟運動公司處理票務
全程應援也都是出自真心想為台灣加油
所以並沒有任何演出費用
我只是很喜歡棒球的熱血球迷僅此而已
而因部分時間跟隨大部隊導致日本行程
沒辦法跟其他主持夥伴一起走
老大一直都很照顧大家 沒辦法和大家有時間相處 心裡覺得很惋惜
所以賽後坐了計程車去找大家聊聊天
也把在美國買的伴手禮交予老大
過程中也很愉快 不明白新聞裡的說法
在角落因為當下手機完全沒有電
需要一點時間充電 才有辦法叫車回飯店
所以必須待在插座旁邊..
整體而言並不是像新聞所寫的內容
也因這件事延伸了很多無謂的攻擊
所以覺得相當困惑 心理也受到了影響
本來是很棒的事情
在日本那幾天
和大家擁有了很多美好回憶
演變成今天的狀況 感到非常遺憾
也希望新聞媒體在撰寫的時候
能試著站在當事者角度
不要造成更多無謂的傷害
以上
抱歉佔用了大家一點時間
整體事件下來雖然很受傷
但因為很喜歡棒球 未來會持續努力加油
請球迷朋友們不要擔心
也謝謝背後這些溫暖的力量支持
讓我可以打起精神來回覆這些事情
謝謝
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籃籃表示，這趟東京世界棒球經典賽行程，其實早在一年前錄影空檔時，就由幾位主持人提議一起前往，而胡瓜也很大方地協助處理球票事宜，後來隨著時間接近，她則與運動公司討論出部分合作內容，因此在東京巨蛋期間除了到應援區幫忙加油，也配合拍攝球衣相關內容，她強調因為自己本來就已經有球票，因此並未另外向合作單位索取票券。
針對外界質疑她刻意跑到應援區、爭取鏡頭曝光，籃籃則澄清自己從頭到尾都只是單純想替台灣加油，所有應援都是出自真心，而且完全沒有收取任何演出費用，她坦言自己本來就非常喜歡棒球，因此才會投入現場氣氛，對於外界將她形容成刻意搶版面的說法，她也顯得相當無奈，認為整件事已逐漸偏離原本單純替中華隊應援的初衷。
另外，針對先前被爆在餐廳角落蹲坐等位置一事，籃籃也特別解釋當時其實是因為手機完全沒電，必須待在插座附近充電，才有辦法後續叫車返回飯店，她提到因部分時間需要配合運動公司行程，因此沒辦法全程跟著主持群一起行動，自己其實也覺得很可惜，後來賽後還特地搭計程車去找大家聊天，並把從美國買回來的伴手禮送給胡瓜，整個過程都相當愉快，因此不理解為何最後會演變成新聞中的模樣。
最後，籃籃也坦承，這段時間因為相關報導延伸出大量攻擊與批評，讓她內心受到不小衝擊，她表示原本這趟日本行留下很多美好回憶，如今卻變成外界討論焦點，自己真的感到非常遺憾。籃籃最後也希望外界再討論相關內容時，能多站在當事人立場思考，避免造成更多不必要的傷害，同時她也向支持她的球迷道謝，表示因為有大家的鼓勵，自己才能重新打起精神面對這些風波。
大家早安
今天準備出門錄影的時候
看見了新聞內容 心情低落
想說明整件事情過程
以下
東京行程在開打一年前
幾位主持人在錄影空檔提議一起去東京老大很大方幫忙處理票務事宜
而隨著日期接近
計劃有所改變
跟運動公司討論出了一些合作項目
在東蛋的時候去應援區幫忙加油外
也幫忙拍攝了球衣
而在這之前因為已經有了球票
所以並沒有另外再跟運動公司處理票務
全程應援也都是出自真心想為台灣加油
所以並沒有任何演出費用
我只是很喜歡棒球的熱血球迷僅此而已
而因部分時間跟隨大部隊導致日本行程
沒辦法跟其他主持夥伴一起走
老大一直都很照顧大家 沒辦法和大家有時間相處 心裡覺得很惋惜
所以賽後坐了計程車去找大家聊聊天
也把在美國買的伴手禮交予老大
過程中也很愉快 不明白新聞裡的說法
在角落因為當下手機完全沒有電
需要一點時間充電 才有辦法叫車回飯店
所以必須待在插座旁邊..
整體而言並不是像新聞所寫的內容
也因這件事延伸了很多無謂的攻擊
所以覺得相當困惑 心理也受到了影響
本來是很棒的事情
在日本那幾天
和大家擁有了很多美好回憶
演變成今天的狀況 感到非常遺憾
也希望新聞媒體在撰寫的時候
能試著站在當事者角度
不要造成更多無謂的傷害
以上
抱歉佔用了大家一點時間
整體事件下來雖然很受傷
但因為很喜歡棒球 未來會持續努力加油
請球迷朋友們不要擔心
也謝謝背後這些溫暖的力量支持
讓我可以打起精神來回覆這些事情
謝謝