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新北市府駁交通部：通車日期不是我們提的

侯友宜親盯交通狀況：初期稍混亂但已漸平順

歷經多年興建的淡江大橋於12日正式通車，不過喜訊背後，中央與地方卻爆發「誰在收割」爭議，新北市政府今（13）日再度槓上交通部，駁斥公路局宣稱「通車日期是市府建議」的說法，直言「絕無此事」，並質疑交通部一方面稱祈福儀式是「內部活動」，另一方面卻禁止地方首長、區里長出席，痛批邏輯自相矛盾。新北市政府副發言人羅婉庭發出聲明表示，淡江大橋原先規劃於5月20日前後通車，後續因表演團體檔期協調問題，時程才往前調整。她進一步指出，當時市府曾主動詢問公路局，既然5月9日已舉辦通車典禮，為何不隔天5月10日直接開放通車，而要等到5月12日？對此，公路局回覆是因為舞台撤場需要時間。副發言人羅婉庭強調，如果5月12日真的是新北市政府所建議的通車日期，那交通部又為何宣稱祈福儀式屬於「內部活動」，甚至禁止新北市府及淡水、八里地方區長、里長參加？痛批交通部說法根本自我矛盾、邏輯不通。羅婉庭表示，淡江大橋是新北市民期待多年的重大交通建設，通車本應回歸交通專業、工程進度以及民眾需求，不應被操作成政治宣傳或個人行銷工具。近期包括國民黨新北市議員江宜臻也曾公開質疑，交通部在舉辦淡江大橋揭牌及祈福儀式時，未邀請新北市長侯友宜與市府相關局處，引發外界批評中央有「收割政績」嫌疑。對於淡江大橋通車後的交通狀況，新北市長侯友宜今日上午出席市政會議時表示，市府從昨天中午到今天上班尖峰期間，已2度在勤指中心召開會議，即時掌握淡江大橋周邊交通情形。他指出，由於通車首日吸引不少民眾「嘗鮮」，因此交通流量明顯增加，初期確實出現些微混亂情況，但市府已透過交通警力、號誌秒數及時相調整持續疏導，目前整體路況已逐漸恢復順暢。侯友宜續指，今日上午尖峰時段觀察結果相當平穩，也已達到原先預期目標，包括舒緩關渡大橋車流，以及縮短淡水往返機場時間等效果，都有明顯改善。同時，他也強調，一座橋除了美觀，更重要的是安全，「沒有安全，再美麗都沒有意義」，市府未來仍會持續以交通安全與順暢作為最優先目標，讓市民通行更加便利。