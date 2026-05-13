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國民黨主席鄭麗文預計6月1日訪美14天，傳出訪團人數多達14人，甚至「希望」僑界落地招待，不只僑宴，包括食宿、交通都要買單，讓僑胞抱怨連連，直呼「嚇死人」。國民黨前海外部主任陳以信發文表示，一定是誤傳，2022年前主席朱立倫訪美時，僑宴安排都是黨部經費支出，部分也可申請台灣民主基金會，完全沒有要僑胞落地招待的事情，說成海外部要求僑胞落地招待就太過頭了。陳以信今在臉書表示，看到今天媒體報導國民黨主席鄭麗文赴美訪問要求各地僑胞落地接待，以信直覺就覺得不可能一定是誤傳，他曾擔任海外部主任四年，負責安排前主席朱立倫赴美訪問過，尤其是2022年赴華府為駐美代表處揭牌，當年行程西進西出，分訪舊金山、華府、紐約、洛杉磯，他規劃四地僑社參訪僑宴安排，全部都是黨務經費支出，部分也可申請台灣民主基金會的政黨外交補助款，完全沒有要僑胞落地接待的事情。陳以信說，甚至還有一次朱主席的小型訪美行程，連同團員完全由朱立倫自費負擔，連黨務經費都沒用到，所以此次報導他雖不知新聞來源，但他認為內容不符過往慣例，就他所知現在海外部也不是如此安排，或許會有熱心僑胞主動希望提供幫忙，但說成海外部要求僑胞落地接待就太過頭了。