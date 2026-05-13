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5 字點評「大隱隱於市」：驚嘆信義區竟有 10 米瀑布

▲中工把瀑布搬進信義區，陶朱隱園庭園 10 米瀑布奔流而下，與水中優游的胖錦鯉魚呈現悠然自得的寧靜感受。（圖／記者徐銘穗攝）

夢幻「超跑電梯」震撼：載重 4.5 噸、超跑直接停玄關

▲▼人生成就解鎖！Joeman 體驗陶朱隱園「超跑電梯」，該巨型電梯載重達 4.5 噸，讓 12 億豪宅住戶能將愛車直達玄關，實現「人車合一」奢華夢想。（圖／翻攝自 Joeman YouTube）

1500 萬智慧廚具：手勢感應自動升降、變形家具曝光

▲▼聲控開關前後震撼對比！在 Joeman 語音指示下，這款智慧廚具的自動水龍頭神奇升起升降，流出活水並散發 Tiffany 綠的光澤，突顯陶朱隱園富豪級的未來生活感。（圖／翻攝自 Joeman YouTube）

預見未來飛行生活：全台唯一住宅私人停機坪

▲▲全台唯一！Joeman 登陶朱隱園頂樓揭秘「私人停機坪」，不僅能近距離直擊 101 視野，更超前部署未來電動飛行器的起降空間。（圖／翻攝自 Joeman YouTube ）

記者年初實地觀察：600 萬古樹、鑲嵌水晶與「嚴苛審查」機制

傳說中的「信義哥吉拉」終於開門了！YouTuber Joeman 日前解鎖人生成就，12日上架一戶要價約 12 億元台灣第一豪宅「陶朱隱園」的開箱影片。Joeman 在影片中針對這座螺旋藝術建築，以 「」 這 5 字做出最終點評，驚嘆在寸土寸金的信義區核心，竟能擁有一片外人完全窺探不到的私人森林。這場「貧窮限制想像」的開箱之旅，不僅首度曝光了能將超跑送入玄關的專屬電梯，更展示了價值高達 1500 萬元的智慧廚具，極致奢華震撼全網。Joeman 走進陶朱隱園後的第一個問號是：「外觀這麼醒目，到底『隱』在哪？」實際入內後才發現，建築基地退縮近 2000 坪打造生態庭園，植栽超過 2 萬株。最令他震驚的是，社區內部竟藏有一個落差達 10 公尺的瀑布造景，由於地形微微向下，路人從圍牆外完全看不見這片「世外桃源」，池中甚至養著身價百萬的錦鯉，完美體現大隱隱於市的最高境界。影片中討論度最高的莫過於首度公開的「」。這座專屬電梯寬 2.6 米、長 6.2 米，承重高達 4.5 噸（約一般電梯 8 倍），不僅能讓名車直達住戶玄關，連救護車、全尺寸鋼琴也能輕鬆送抵各層。Joeman 在片中親自將愛車開進電梯，體驗「人車合一」的震撼，讓住戶在客廳就能隨時欣賞如藝術品般的名車收藏。在實品屋內部，極致科技與工藝無處不在。廚房選用，整套廚具報價竟高達 1500 萬元，其特色在於具備手勢感應功能，輕輕一揮水龍頭便會自動升降。此外，餐廳設有「電動變形門片」，能根據需求切換成私密包廂；客廳電視牆則可容納 120 吋螢幕，平時是一幅畫作，開啟後瞬間轉化為私人劇院。除了耐震規格足以承載 2500 年的大地震，陶朱隱園頂樓更設有。設計初衷是預想未來「」普及後，住戶能直接從空中降落在屋頂回家。頂樓地面甚至具備放水功能，能在水面倒映出 101 與信義區天際線，視覺效果如科幻電影般壯闊。除了網紅視角，《NOWNEWS》記者在今年初也曾受邀參加媒體參訪行程，補足了更多硬核細節。。更驚人的是，，鎖定金字塔頂端的企業主，拒絕單純的「專業經理人」。通過審查後，，不僅是身分的象徵，更是極致維安與服務的保證。這棟由建築大師，每一寸空間都標示著昂貴與藝術性。綜合 Joeman 的開箱視角與記者的實地訪查，這不僅是一場視覺饗宴，更展現了台灣建築工藝的巔峰。至於這 12 億究竟值不值得？或許就像 Joeman 說的，它本身就是一件藝術品，價值從來就不是普通尺規能衡量的。