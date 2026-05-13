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台股主動式ETF生力軍統一台股升級50（00403A）在昨（12）日掛牌，首日交投氣氛熱絡，爆出逾418萬張成交量，刷新台股ETF上市首日紀錄。不過在蜜月行情過後，今（13）日隨著大盤走低，最低來到10.12元，下跌逾6%，截至10點30分成交量達257萬張。00403A掛牌吸引市場焦點，首日基金規模從791億元大增至1176.84億元。不過值得注意的是，統一投信官網公告，00403A即時淨值為每股10.23元，以昨日收盤價10.8元估算，溢價率5.57%，這代表市場成交價格遠高於它的實際淨值。主動統一升級50ETF（00403A）以市值前50大企業為核心，主動汰弱留強，同時從市值第51至200大企業中挖掘具升格潛力的黑馬股，持股原則維持50檔，至少六成配置於市值前200大。00403A經理人張哲瑋分析，隨著大型雲端服務供應商持續加碼資本支出，AI硬體供應鏈成長前景依舊正向。未來布局將聚焦AI應用帶動的水冷散熱、高速傳輸相關的銅箔基板（CCL）與PCB材料升級需求。除權值股外，亦將關注光通訊、低軌衛星及高殖利率族群，力求在波段操作中取得優於大盤的競爭力。