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▲Apple Watch高血壓通知開放，主是要透過血管對心跳的反應進行偵測。（圖／官方提供）

Apple Watch高血壓通知是什麼？

開啟Apple Watch高血壓通知步驟如下：

哪些Apple Watch可以支援？

3類人不適用

22歲以下人士、已被診斷為高血壓者、懷孕期間都不適用

Apple稱經科學驗證逾10萬名參與者資料訓練

▲Apple Watch高血壓通知目前台灣用戶也能開啟使用。（圖／官方提供）

Apple今（13）日宣布，Apple Watch「高血壓通知」功能正式在台灣開放，若系統偵測到使用者可能出現高血壓跡象，就會主動發出提醒，協助使用者及早留意健康狀況。不過Apple也提醒，這項功能無法偵測所有高血壓個案，也不能取代醫師診斷。如何開啟、支援機型、不適用三類人一次了解。Apple指出，高血壓是造成心臟病發作、中風與腎臟疾病的主要可控風險因子，全球約有13億成年人受影響。由於高血壓通常沒有明顯症狀，不少人平時不會定期量測血壓，即使在臨床檢查時，也可能因單次測量未發現異常，因此高血壓常被忽略或延遲診斷。Apple Watch高血壓通知功能會透過光學心率感測器資料，分析使用者血管對心跳的反應。演算法會在背景持續運作，並以30天為週期檢視相關資料；當偵測到持續出現高血壓徵象時，就會發出通知，提醒使用者進一步關注血壓狀況。1.打開iPhone上的「健康」App2.點選右上角個人圖片或姓名縮寫3.進入「健康檢查表」4.找到「高血壓通知」5.點選「設定」6.依照螢幕指示完成設定Apple官方說明，高血壓通知功能適用於Apple Watch Series 9、10、11及後續機型，以及Apple Watch Ultra 2、3及後續機型，SE系列目前尚未無法支援。Apple也提醒，高血壓通知功能並非所有族群都適用，像是。Apple強調，高血壓通知無法偵測所有高血壓個案，也不是血壓計，Apple Watch本身不能直接量血壓。若使用者對血壓、心血管健康有疑慮，仍應尋求專業醫療協助。Apple表示，高血壓通知功能具備科學驗證基礎，該功能運用機器學習技術，並以多項研究、總計超過10萬名參與者資料進行訓練，之後再透過一項超過2000名參與者的臨床研究進行驗證。Apple指出，雖然此功能無法偵測所有高血壓個案，但若能讓更多使用者注意到原本沒有症狀的血壓問題，仍有機會協助使用者及早調整生活習慣或尋求治療，降低未來發生重大健康風險的可能性。