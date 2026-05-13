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距離2026地方選舉只剩下半年，民進黨選舉對策委員會今（13）日上午舉行會議，拍板徵召不分區立委沈伯洋出戰台北市長，並將於下午中執會通過，身兼黨主席的總統賴清德將在提名記者會為沈伯洋披上參選彩帶並授旗。民進黨上午10時召開選對會，發言人吳崢於會後轉述，選對會決議，建請中執會徵召沈伯洋，代表民進黨參選台北市市長。新竹縣人選部分，吳崢說，選對會會持續整理情勢討論，若有進一步，會向外界報告；知情人士則指出，新竹、澎湖目前狀況不明朗、渾沌不明，持續膠著中，提名時間暫無時間表。據悉，沈伯洋團隊已低調展開運作，已規劃由立委吳思瑤擔任競選總幹事、立委吳沛憶任執行總幹事，議員出身的吳沛憶將接棒黨部主委，負責地方組織整合，政策則由不分區立委陳培瑜、范雲操刀。沈伯洋畢業於國立台灣大學法律學系畢業，後赴美取得賓夕法尼亞大學法學碩士，以及加州大學爾灣分校犯罪與法律社會學博士， 曾任台北大學犯罪學研究所副教授，他於2024年以民進黨推薦名單進入第11屆立法院，主要關注國防、人權、兒少福利及資訊安全等議題。