我是廣告 請繼續往下閱讀

川普訪中商界大佬雲集 原不見黃仁勳入列

官方與白宮證實隨行 黃仁勳「最後一刻」上機

晶片禁令僵局 H200銷中成焦點

美國總統川普（Donald Trump）展開訪中行程，多家外媒日前引述消息報導稱，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）這次不會隨川普訪中。不過最新消息指出，黃仁勳在行程最後一刻加入代表團，與川普還有特斯拉執行長馬斯克一同乘坐空軍一號前往北京。綜合路透社、彭博資訊報導，川普正在前往中國進行國事訪問，隨行成員包括多名重量級企業執行長與公司高層，不過白宮本週稍早提供的最初名單中並未出現黃仁勳，當時名單包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和蘋果執行長庫克（Tim Cook）。不過稍早有外媒記者目擊到黃仁勳加入訪中行列。紐約郵報白宮記者Emily Goodin在社群平台X上發文表示，空軍一號在阿拉斯加加油時，黃仁勳正登上空軍一號，準備與川普同訪問中國。據一名知情人士透露，川普在看到媒體報導黃仁勳未受邀請後，於週二（12日）最後一刻致電邀請。白宮記者隨後目擊黃仁勳在阿拉斯加登上空軍一號，加入川普飛往中國的航程。輝達發言人表示：「黃仁勳先生是應川普總統的邀請參加此次峰會，以支持美國及政府的目標。」白宮通訊聯絡主任張振熙（Steven Cheung）表示，黃仁勳的行程有所變動，因此促成了這次隨行。消息人士先前告訴路透社，許多隨同川普出訪的公司在中國面臨重大的監管或市場准入障礙，並將此次峰會視為一個政治契機，可能有助於加速中國境內已在進行中的監管討論。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上個月表示，輝達強大的H200晶片尚未銷往中國，理由是難以獲得中國政府的許可。路透社指出，黃仁勳在最後一刻加入行程，暗示H200晶片可能是本次峰會的議程之一。川普政府曾於1月正式亮綠燈，有條件批准輝達H200晶片銷往中國。此項銷售引發了華盛頓對中鷹派人士的擔憂，他們擔心北京將利用該技術大幅強化其軍事力量。據消息人士稱，由於中美雙方對銷售條款存在分歧，該晶片的出貨一直受到阻礙。