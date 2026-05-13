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連下雨天也一堆人穿襪子+洞洞鞋或拖鞋，到底是怎麼回事？

▲網友討論下雨天還是有許多人喜歡穿拖鞋、洞洞鞋配襪子，好奇原因為何，貼文引起廣大迴響。（圖/記者張嘉哲攝）

「雨水很髒啊，如果不小心踩到水坑，皮膚直接碰到很容易長雞眼」、「小時候不懂大人幹嘛這樣穿，等到長了幾次雞眼看醫生，醫生也說穿涼鞋也要注意皮膚，不要接觸到一般雨水」、「防止雨水髒東西感染啊，不是很多都這樣穿嗎？」

下雨天拖鞋、洞洞鞋+襪子根本全穿錯！皮膚科醫師解答了

有一部分人是因為要保護皮膚，認為雨水髒東西不會直接接觸皮膚造成黴菌感染

潮濕的時候會造成黴菌的感染，像是濕疹、汗皰疹、香港腳等，如果這時候你穿襪子又濕掉的話，這完全成為細菌的培養皿，因為黴菌就喜歡在溫熱潮濕的環境中會大量滋生

▲雨天穿洞洞鞋加上襪子完全是超級大錯誤穿法，如果襪子濕掉之後，反而細菌大量滋生，更容易造成腳部黴菌感染的病狀，網友說的雞眼根本就不是黴菌感染！（示意圖/AI生成）

大晴天穿襪子配拖鞋真正用途曝光！下雨天別再亂穿了

其實很多人愛穿襪子配拖鞋或者洞洞鞋，最大的用途完全是因為想要「遮住腳趾」，就是所謂的「腳趾恐懼症」

但如果是下雨天的話，建議民眾不要再有什麼「穿襪子可以保護皮膚」這種錯誤的迷思，這只會讓你的腳更有機會「黴菌感染」而已

▲如果是下雨天的話，建議民眾不要再有什麼「穿襪子可以保護皮膚」這種錯誤的迷思，襪子只要濕掉細菌黴菌更多，害怕露出腳趾就穿雨鞋、整個包住的鞋子！（圖/記者張嘉哲攝）

最近受到鋒面影響，全台又開始變天降雨，不少人外出都會穿拖鞋出門，但你是否也是那位會「穿拖鞋+襪子」的人？近幾年，這樣的穿搭近幾年非常流行，大晴天穿可以說是跟隨潮流，但連下雨天都這樣穿是真的對嗎？就有網友直擊有人下雨天會穿洞洞鞋、拖鞋+襪子的穿法，好奇這有什麼用途，結果引起廣大迴響，不少人宣稱襪子可以防止雨水的髒東西，但記者實際向皮膚科醫師查證發現，根本就不是這麼一回事，許多人雨天還穿襪子配拖鞋完全是大錯特錯！有網友在社群平台「Threads」、「Dcard」貼文指出「大熱天穿襪子+拖鞋我已經覺得勉強可以接受了，」、「雨天穿洞洞鞋配襪子的人到底在想什麼？而且還穿白襪，又濕又髒比較開心嗎？奇妙的是還不只一人穿這樣」。貼文曝光後，不少人表示「真的欸，下雨天看到有人穿洞洞鞋配襪子，真的是嚇壞.....」、「我也有同樣疑問，拖鞋跟洞洞鞋配襪子，下雨天也是一大堆人」；不過也有人表示記者巡視了一輪會在下雨天穿拖鞋、洞洞鞋+襪子的人的說法，，但其實這根本是超大的錯誤迷思。首先，網友提到的「雞眼」根本不是黴菌感染所造成，而是長期、反覆的摩擦或壓力（通常是鞋子不合腳），導致皮膚角質層增厚、壞死，形成圓錐形的硬皮，跟接觸雨水一點關係都沒有。那麼皮膚接觸雨水髒東西實際上會怎麼樣？記者實際詢問開業皮膚科醫師「趙昭明」，趙醫師就表示，，如果在下雨天襪子濕掉，不管是搭配布鞋還是拖鞋，沒辦法及時更換的話，就會造成腳部黴菌感染的機率增加。趙醫師也提到，下雨天外出就是要穿有防水作用的鞋子，如果能穿雨鞋最好，這都能減少水氣進入我們皮膚，讓我們的腳保持乾燥。趙醫師也強調，像是本身有濕疹、香港腳、腳有傷口、糖尿病慢性病的患者、免疫功能不好的民眾都一定要減少讓腳在潮濕的情況，才不會造成更嚴重的病狀。，很多人覺得露出腳趾給別人看非常的赤裸，也可能因為自己的腳趾不美觀，基於心理防護才會在不需要穿襪子的任何場合都會穿上襪子，像是藝人連晨翔、女星豆花妹蔡黃汝也都曾經透露自己有這種症狀，所以蔡黃汝在節目《飢餓遊戲》闖關時，常常可以看到連下水關卡連襪子都沒在脫，老觀眾都知道這件事。總結來說，不管日常怎麼穿搭都是個人的風格，也可能有難言之隱，，如果真的雨天不想要露腳趾，去買雙有防水功能的鞋子甚至直接穿包腳雨鞋，都比你穿襪子配拖鞋、洞洞鞋還要來得更好啦！