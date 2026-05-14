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Victoria Beckham極簡天花板！攜手Gap變平價

▲Gap X Victoria Beckham「淺色水洗立體剪裁短版牛仔外套」3499元。（圖／Gap提供）

Gap X Victoria Beckham！5/14開賣2026春夏系列價格一覽

▲Gap X Victoria Beckham水洗／白色「拉鍊牛仔襯衫」2699元、淺水洗／白色「剪裁牛仔褲」3299元。（圖／Gap提供）

▲Gap X Victoria Beckham「卡其色短版飛行員外套」4299元、「卡其色寬鬆工裝長褲」3499元、「海軍藍機能工裝連身褲」3999元。（圖／Gap提供）

▲Gap X Victoria Beckham「撞色Logo棒球帽、聯名Logo／海軍藍短版Logo短袖上衣」皆為990元、「灰色重磅Logo圓領長袖上衣」2299元。（圖／Gap提供）

《NOWNEWS今日新聞》記者開箱Gap X Victoria Beckham，發現對比Gap過去幾次話題較高的聯名系列，維多利亞貝克漢出手的價格，並非想像中昂貴，尤其T恤上衣還只要999元起，對喜愛時尚的民眾來說可是一大福音。

▲Gap X Victoria Beckham聯名系列實拍。（圖／記者蕭涵云攝）

▲Gap X Victoria Beckham聯名系列磅數紮實、細節有質感。（圖／記者蕭涵云攝）

休閒單品

貝嫂同款

Harper同款

正裝單品

▲Gap X Victoria Beckham「海軍藍聯名Logo連帽上衣」3499元、「卡其色工裝短裙」2999元、「藍色短版套頭夾克」3499元。（圖／Gap提供）

▲Gap X Victoria Beckham、「海軍藍彈性針織背心洋裝」2699元、「白色簡約開襟襯衫」2699元、「深色水洗復古低腰七分褲」2299元。（圖／Gap提供）

丹寧單品

工裝單品

▲THE HYUNDAI台中快閃店，Marithé + François Girbaud聖水洞限定組合。（圖／ THE HYUNDAI提供）

高胤禎聖水洞限定帆布包登台！新光三越台中快閃店開賣

單筆消費滿5000元「現折500元」； 精選商品1件7折、2件6折；凡消費滿2500元， 即可參與抽獎活動，獎項包含品牌現金折價券及限量好禮（數量有限，送完為止。活動詳情以現場公告為準）。



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地址：台中新光三越台中中港店10F

時間：2026年5月15日至5月21日





Gap聯名貝克漢老婆「貝嫂」維多利亞貝克漢Victoria Beckham同名品牌，今（14）日台灣開賣2026夏季系列29款單品，主打彎刀丹寧褲與經典直筒牛仔褲、還有搭配成套的丹寧外套或襯衫，90年代辣妹合唱團的「高貴辣妹（Posh Spice）」風格、搖身一變為精準剪裁的極簡時尚，而且是你我都負擔得起的親民價格，購買資訊一次整理。Gap宣布與倫敦時裝設計師Victoria Beckham展開全新多季合作計畫！出自貝克漢老婆「貝嫂」維多利亞貝克漢Victoria Beckham之手的同名品牌，走過90年代辣妹合唱團的「高貴辣妹（Posh Spice）」風格，以精準剪裁的優雅自信，近年受封極簡時尚的天花板。直言「我就是全世界最懂得怎麼穿得顯瘦、顯高的人」，維多利亞貝克漢自創貝嫂式的冷靜高級感，連巴黎時裝周的毒舌評論家們也都肯定。現在攜手美國Gap，讓大家有機會以親民價格入手設計師單品。Gap X Victoria Beckham首波2026夏季系列，透過均衡比例、俐落結構與細膩細節，為日常單品注入自信且優雅從容的氣息。核心主軸自然是丹寧，主打單品為彎刀丹寧褲、經典直筒與Capri七分褲型，搭配成套的丹寧外套或襯衫；另有卡其、T恤、襯衫與刷毛單品，強調簡約、百搭與精準剪裁。而想擁有Victoria Beckham標誌性的雕塑結構感輪廓與俐落線條，則推薦外套、一片裙、工裝褲與連身褲單品。尤其採用升級面料、鈕釦、拉鏈等細節，更彰顯摩登剪裁帶來的質感與實穿性。◾️「白色聯名Logo短袖上衣」999元◾️「白色短版Logo短袖上衣」999元◾️「灰色短版Logo短袖上衣」999元◾️「灰色聯名Logo短袖上衣」999元◾️「海軍藍短版Logo短袖上衣」999元◾️「海軍藍Logo棒球帽」999元◾️「撞色Logo棒球帽」999元◾️「灰色寬鬆運動長褲」2299元◾️「海軍藍寬鬆運動長褲」2299元◾️「灰色重磅Logo圓領長袖上衣」2299元◾️「海軍藍彈性針織背心洋裝」2699元◾️「海軍藍聯名Logo連帽上衣」3499元◾️「藍色短版套頭夾克」3499元◾️「白色簡約開襟襯衫」2699元◾️「水洗拉鍊牛仔襯衫」2699元◾️「淺水洗剪裁牛仔褲」3299元◾️「淺色水洗立體剪裁短版牛仔外套」3499元◾️「深色水洗短版雕塑感短版丹寧外套」3499元◾️「深色水洗復古低腰七分褲」2299元◾️「黑色寬鬆直筒牛仔褲」3299元◾️「白色拉鍊牛仔襯衫」2699元◾️「卡其色工裝短裙」2999元◾️「綠色工裝短裙」2999元◾️「白色立體蓬鬆剪裁寬褲」3299元◾️「海軍藍立體蓬鬆剪裁寬褲」3299元◾️「白色剪裁牛仔褲」3299元◾️「卡其色寬鬆工裝長褲」3499元◾️「海軍藍機能工裝連身褲」3999元◾️「卡其色短版飛行員外套」4299元Marithé + François Girbaud攜手THE HYUNDAI現代百貨打造期間限定快閃店，首度於5月21日期間限定進駐新光三越台中中港店，高胤禎演繹的2026夏季新品，韓國聖水洞限定帆布包登台亮相；獨家開賣「聖水洞限定經典Logo帆布包與收納袋」限定組合價1692元。活動期間同步推出多重限定優惠，