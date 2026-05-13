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▲經民眾告知林男稍早於車內將一袋不明物品藏於路旁大樓騎樓下，警方隨即上前查看並於袋中發現內有安非他命等毒品。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市三民區民族一路近543巷口今（13）日凌晨2時左右，發生1起自小客車自撞分隔島的意外，駕駛林男（43歲）僅頭部暈眩無明顯外傷，警方獲報到場處理時，經民眾告知林男稍早於車內將一袋不明物品藏於路旁大樓騎樓下，隨即上前查看並於袋中發現內有安非他命等毒品，林男經唾液快篩也呈現陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例及毒駕案辦理。今天2時40分左右警方獲報民族一路近543巷口車禍，現場肇事駕駛林男稱因疲勞想睡不小心開車撞上分隔島，但現場有民眾目擊，林男發生自撞後，在警方到場前，將車內一袋不明物品藏於路旁大樓騎樓下，經調閱監視器確認為林男所有，依規定查扣袋中第二級毒品安非他命9包(毛重34.66公克)、第二級毒品依托咪酯菸彈3顆及第二級毒品大麻3包(毛重9.48公克)，並對林男使用毒品唾液快篩試劑進行檢測，結果呈現二級毒品甲基安非他命陽性反應，顯示其確有施用毒品後駕車之情形。同時，警方也對對駕駛人實施酒精呼氣測試，酒測值為零。警方初步研判，林男駕駛車輛未注意車前狀況，且有毒駕情形，分別違反道路交通安全規則第94條第3項及道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款，處3萬至12萬元罰鍰，並當場移置保管該汽車、扣繳牌照2年及吊扣其駕駛執照1至2年。詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。