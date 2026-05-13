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歌手謝和弦歌曲〈夠愛〉的版權爭端在2026年進入全新戰局。謝和弦旗下的馬槽音樂於近期正式發布聲明，將針對曾沛慈、汪東城、陳德修三人在海外公開演唱〈夠愛〉提起訴訟。謝和弦方主張，雖然台灣法院已定讞「曲」歸陳德修所有，但「詞」的權利仍掌握在謝和弦手中，他從未授權三人公開演唱其歌詞，此舉引發演藝圈對於「詞曲分離」授權的高度關注。對此，《NOWNEWS今日新聞》訪問登龍律師事務所，律師解析，即使詞曲各有歸屬，但完整演唱還是需要取得詞曲創作人的同意，不然仍有可能侵權。登龍律師事務所對此分析，歌詞在法律上屬於「語文著作」，其權利涵蓋了重製、改作、以及最關鍵的「公開演出權」。律師指出，一首歌是由多種著作權組合成的結晶，只要其中一項權利人反對，演出者就會面臨侵權風險。在演唱會或商業活動中，歌手若在未獲作詞人授權的情況下演唱歌詞，確實會侵害語文著作的公開演出權。律師進一步提醒，若相關演出在網路平台、電視或串流媒體上播放，謝和弦身為作詞人，還可以主張侵害其「重製權」、「公開播送權」及「公開傳輸權」。這意味著，只要謝和弦堅持反對，正如陳緗妮先前所說，其他歌手在舞台上演出這首歌時，技術上可能「只能用哼的」，無法直接唱出歌詞，否則法律責任將如影隨形。律師指出，事實上，這類版權糾紛在法律實務中極為棘手。雖然兩岸對於著作權的定義有些許差異，但中國的著作權法中，關於表演權與廣播權的規定與台灣十分雷同。這場跨海訴訟的關鍵點，在於中國法院是否會重新認定詞曲的歸屬，以及謝和弦是否能成功在中國法院行使他在台灣所取得的權利認定。面對跨境官司，謝和弦的妻子兼經紀人陳緗妮也針對網友的勸阻在而Threads上回應，強調「不只要各位陪葬，還要所有侵權的人『賠葬』」，堅稱謝和弦才是這首歌的靈魂所在。這番發言讓陳德修與謝和弦長年來的恩怨再度浮上檯面，也正式宣告這場版權戰將從台灣延伸至中國的演出市場。