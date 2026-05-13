我是廣告 請繼續往下閱讀

批藍白彈劾總統讓國會空轉 林月琴：到底在監督政府還是癱瘓國家？

若行政團隊不適任就倒閣 林月琴：不是用明知難以成立彈劾消耗國會

立法院今（13）日進行對總統提出彈劾案的第二次審查會，而不僅總統賴清德未出席，民進黨立委全數不出席，議場空蕩蕩僅藍白立委到場。對此綠委林月琴批評，把預算拖成空窗，把國防卡成破口，把國會變成空轉劇場，今天藍白為了政治表演安排的彈劾總統審查會，只開一小時浪費一整天會議時間，反問把台灣的國防軍購一再卡住，自砍重要防衛設備建置；把政府預算拖到使用年度年中才開始審，讓真正該討論的法案、預算與公共議題一再延宕，「到底是在監督政府，還是在癱瘓國家？」林月琴表示，把預算拖成空窗，把國防卡成破口，把國會變成空轉劇場，今天是藍白為了政治表演安排的彈劾總統審查會，結果只開了一小時，浪費一整天的會議時間。在野黨明知道，彈劾總統不是喊口號就能成立；明知道憲法門檻極高、政治上難以達成，卻還是利用國會多數，霸佔2天院會時間，讓所有委員會被迫停擺。林月琴說，延長會期，本來是要讓國會處理更多重大法案與民生議題，不是拿來把院會變成政治脫口秀的舞台，反問把台灣的國防軍購一再卡住，自砍重要防衛設備建置；把政府預算拖到使用年度年中才開始審，讓真正該討論的法案、預算與公共議題一再延宕，這到底是在監督政府，還是在癱瘓國家？林月琴表示，如果在野黨真的認為行政團隊不適任，憲政上就有倒閣機制。請走合憲、負責任的路徑，而不是用明知難以成立的彈劾劇本，消耗國會、拖累台灣。國會可以辯論，可以監督，可以強力制衡；但不該把人民交付的權力，拿來排演一場沒有結果、只有政治算計的表演，這不是監督，「這是把國會空轉成舞台，把國家治理拖成代價」。