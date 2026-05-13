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有鋒面卻沒下雨？氣象署說明原因

▲梅雨季第3波鋒面逐漸接近台灣，今（13）日午後水氣增多，中部以北降雨明顯，明後天降雨範圍擴大。（圖／中央氣象署）

鋒面今午後掃雨 北台灣下最大

▲受到鋒面影響，周五前將與、雲量增多，北台灣氣溫下滑較明顯，周六開始逐漸回溫。（圖／中央氣象署）

周五鋒面往南 周日才放晴

梅雨季第一波「滯留鋒面」將抵達台灣，中央氣象署預報員趙竑指出，今（13）日午後各地降雨機率提高，尤其是北台灣要注意大雨，隨後鋒面往南移動，影響全台到周五（5月15日），直到周日、下周一（5月17日至5月18日）才恢復為多雲到晴、穩定的天氣。趙竑說明，今天上午日本南方有一片雲帶，不斷由西延伸到華南地區，導致台灣中部以北、東半部雲量較多，雖然雲系漸漸從台灣海峽由西往東移動，但這些雲系仍偏向中高層的雲，這也是暫時沒有顯著降雨的原因。不過趙竑提醒，鋒面水氣預計今天中午左右就會漸漸接近台灣，降雨隨即出現，若在中午左右外出，建議攜帶雨具備用；尤其是北台灣，會有局部較大雨勢發出現，中部則是有零星陣雨、雷雨，南台灣則維持多雲到晴天氣，山區有午後雷陣雨。明（14）日滯留鋒面依舊影響，降雨範圍則是漸漸往南部轉移，北台灣體感降雨會比較少，但仍有零星陣雨、雷雨，東半部陣雨、雷雨，中南部平地的雨勢也將轉為明顯，可能擴及到平地，但最大的雨勢，還是出現在山區午後的雷陣雨為主。趙竑指出，周五鋒面就會再往南移動到巴士海峽，台灣吹偏東風，所以東半部還有較明顯雨勢，甚至是局部大雨。西半部則是斷斷續續有降雨，但和今明兩天相比趨緩，周六鋒面遠離，降雨剩下午後雷陣雨；周日、下周一（5月17日至5月18日）水氣減少，全台回歸多雲到晴。氣溫方面，趙竑提及，周五前受到降雨影響，北台灣低溫只剩20至21度，體感濕涼，白天高溫北部、宜花23至25度，中部、台東26至28度，南部28至30度；周六至下周二，中南部地區可能接近30度，其它地區26至28度。