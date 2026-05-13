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42座案場共187MW 上看百億價值

自2018年起合作 深化貝萊德合作關係

雲豹能源收購全球最大資產管理公司貝萊德旗下基金在台187MW光電案場，預計第3季完成；外界推估案場價值可望達百億元。雲豹能源副總經理譚宇軒表示，收購除擴大自有發電規模外，也會挹注售電子公司天能綠電，提升電轉供規模與長期配置能力。雲豹能源今日宣布與貝萊德旗下基金Global Infrastructure Partners （GIP）簽署協議，擬收購在台已商轉太陽光電案場群，包含中南部共42座已商轉案場，合計裝置容量為187MW。交易預計在第3季完成，後續將依主管機關核准程序辦理交割；完成後案場將納入既有營運與售電體系，每年預估可發電2.7億度，約供應8萬戶家庭全年用電，未來15年以上將穩健發電，長期挹注綠電轉供收益。譚宇軒表示，隨著AI、半導體及電子產業帶動用電結構轉變，企業對具規模且具備高履約能力的綠電需求遽增。收購後將協助更多企業加速邁向淨零目標，加速雲豹能源「發電 × 售電」雙引擎整合效益發揮。此次交易案場規模約187MW，若以目前市場行情估算，外界普遍推估整體案場價值可望達百億元等級，可視為近年國內具指標性的大型太陽光電交易案之一。雲豹能源投資長陳隽杰表示，187MW光電案場群將帶來穩定且可預期的收益來源，並結合集團在營運管理、資產管理及綠電銷售的整合能力，進一步提升永續營運價值。集團自2018年起即與貝萊德在台灣多項太陽光電案場建立長期合作基礎，未來將持續深化合作關係，攜手拓展再生能源布局，共同推動綠能市場發展。雲豹能源昨董事會決議，以不超過7億元參與子公司台福宜號能源增資，並且將透過台福宜號能源，以不超過6.85億元，取得兆洋100%股權。兆洋為貝萊德旗下英商GRP II Taiwan UK Limited基金子公司，也是曾是雲豹能源子公司（2018年賣出）。