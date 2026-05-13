我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨將於今天正式徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，民調領先的立委謝衣鳯不禁感慨「這不是我熟悉的黨中央」，才短短3個月，黨主席鄭麗文態度丕變「翻頁翻太快」且直接翻到最後一頁。照這情勢發展，未來她可能成為藍營在彰化縣唯一的孤鳥，國民黨離2028重返執政也可能越來越遠。國民黨中常會定於今天徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，引發地方基層反彈，逾40位彰化縣黨代表連署反對空降、支持「民調高」者提名參選。立委謝衣鳯今（13）日上中廣《千秋萬事》節目時提醒黨中央，基層已發出警訊，彰化縣是六都以外唯一的百萬大縣，彰化人並非不能接受空降，但須是張善政、韓國瑜之流，隨便派一個人來，能在短短半年整合地方、贏得基層支持嗎？縣長和鄉鎮市長、議員、鄉鎮市民代表選舉有密切的連帶關係，這才是基層炸鍋的原因。回顧在黨內從雲端跌落的過程，謝衣鳯說，去年底鄭麗文當選黨主席，曾到彰化開座談會，當眾誇她將是彰化最強的候選人，勉勵為彰化打拚，自己一直努力整合基層爭取更多認同，不料才3個月，縣黨部主委一職被撤換、接著傳出黨屬意徵召魏平政，接著就是基層炸鍋、地方反彈。她苦笑說「現在的黨中央和過去20年的黨中央不一樣，鄭主席翻頁翻太快，而且馬上翻到最後一頁」。且在縣長王惠美出訪歐洲時拍板定案下屆縣長提名人選，也讓基層覺得不尊重王惠美。謝衣鳯說，媒體民調顯示，7成的彰化偏藍選民不知要支持誰，這已經是國民黨的危機，更是魏平政必須嚴肅面對的功課，否則輸的可能性極高。目前彰化縣4席立委是1藍3綠，若丟掉縣長寶座，全國唯一的百萬大縣，藍營恐將只剩她一人孤軍奮戰、獨守彰化城，進一步影響2028的總統大選。王惠美8年任內打下的良好基礎、一盤好棋，卻因黨中央的一著不慎，淪為滿盤皆輸。