高雄房價修正了？台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，2025年高雄中古大樓平均鑑估總價為1124萬元，比2024年下滑約2％，14個主要行政區就有過半數出現下修，又以新興、橋頭、前金下跌最多，都達1成以上，平均年減破百萬，新興、前金更是跌回千萬元以下門檻。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄中古大樓房價出現回落，不代表房價全面變便宜，而是市場進入修正盤整。
房價不是全部變便宜 進入修正盤整
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，雖然高雄的中古大樓平均購屋總價出現小幅回落，但這不代表房價全面「變便宜」，而是市場進入修正盤整，2025年景氣收斂，加上貸款條件趨嚴，買方買房預算更保守，也讓較高總價的物件銷售變慢，這段期間屋主讓利意願提高，因此讓總價出現修正。
另一方面，高雄各區平均購屋面積幾乎全面縮減，也因此讓平均總價變低，像是新興、前金等傳統核心區，因具備成熟商業機能、就業人口與生活便利性，近年在精品小宅與高單價產品帶動下，中古市場出現補漲行情。不過在房價變高後，購屋族負擔能力降低，於是轉向低坪數產品，就可能形成坪數縮、總價降、單價未必修正的現象，也讓新興、前金成交總價回落至千萬元內水位。
鹽埕、苓雅逆勢上漲 自住、觀光投資抗跌
雖然2025年市場面臨盤整，不過還是有部分區域房價逆勢上漲，像是鹽埕區、苓雅區表現最突出，其中，鹽埕區中古大樓平均購屋總價從744萬元上升至929萬元，年增率來到25％，已逼近千萬大關，坪數也出現越買越大的走勢。台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，鹽埕及苓雅區長期仰賴自住需求支撐，其中鹽埕區近年受高流與駁二觀光帶動，提高傳統老社區居住與投資吸引力，不過鹽埕區沒有大規模重劃區開發，住宅供給主要仰賴老屋，零星新案，讓中古市場在房市修正階段，反而展現出抗跌性。
陳揚智表示，雖然目前市場小宅化趨勢明顯，但該區買盤結構多以在地客為主，包含熟悉生活圈的家庭客與換屋族群，在家庭成員擴張或世代更替下，部分客群對居住空間仍有一定需求，加上鹽埕區房價水位相較周邊精華市區仍屬親民，相同預算下可購得較大坪數產品，以輕屋齡中古大樓3到4房大坪數產品，總價帶落在2千萬元上下，對有空間需求的購屋族具備一定吸引力，也進一步推升整體成交坪數與總價表現。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，雖然高雄的中古大樓平均購屋總價出現小幅回落，但這不代表房價全面「變便宜」，而是市場進入修正盤整，2025年景氣收斂，加上貸款條件趨嚴，買方買房預算更保守，也讓較高總價的物件銷售變慢，這段期間屋主讓利意願提高，因此讓總價出現修正。
另一方面，高雄各區平均購屋面積幾乎全面縮減，也因此讓平均總價變低，像是新興、前金等傳統核心區，因具備成熟商業機能、就業人口與生活便利性，近年在精品小宅與高單價產品帶動下，中古市場出現補漲行情。不過在房價變高後，購屋族負擔能力降低，於是轉向低坪數產品，就可能形成坪數縮、總價降、單價未必修正的現象，也讓新興、前金成交總價回落至千萬元內水位。
雖然2025年市場面臨盤整，不過還是有部分區域房價逆勢上漲，像是鹽埕區、苓雅區表現最突出，其中，鹽埕區中古大樓平均購屋總價從744萬元上升至929萬元，年增率來到25％，已逼近千萬大關，坪數也出現越買越大的走勢。台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，鹽埕及苓雅區長期仰賴自住需求支撐，其中鹽埕區近年受高流與駁二觀光帶動，提高傳統老社區居住與投資吸引力，不過鹽埕區沒有大規模重劃區開發，住宅供給主要仰賴老屋，零星新案，讓中古市場在房市修正階段，反而展現出抗跌性。
陳揚智表示，雖然目前市場小宅化趨勢明顯，但該區買盤結構多以在地客為主，包含熟悉生活圈的家庭客與換屋族群，在家庭成員擴張或世代更替下，部分客群對居住空間仍有一定需求，加上鹽埕區房價水位相較周邊精華市區仍屬親民，相同預算下可購得較大坪數產品，以輕屋齡中古大樓3到4房大坪數產品，總價帶落在2千萬元上下，對有空間需求的購屋族具備一定吸引力，也進一步推升整體成交坪數與總價表現。
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