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在謝和弦大動作喊告侵權後，外界掀起了一陣關於「避險唱法」的討論。為了避免誤觸法網，部分歌手試圖採取「只彈旋律不唱詞」或甚至用「唱數字代填歌詞」等奇招來演出爭議歌曲。這類行為在法律上究竟是否能有效規避謝和弦擁有的歌詞著作權？登龍律師事務所表示，以〈夠愛〉的例子，只哼唱旋律不唱詞，確實可行。登龍律師事務所律師認為，〈夠愛〉的詞屬於「語文著作」，其保障包含公開演出權等各項權利。正如謝和弦妻子陳緗妮所言，只要作詞人反對授權，演出者在法律限制下確實「只能用哼的」。律師認為，這類「避險唱法」在法律認定上是可行的，因為若歌手完全不觸及謝和弦所創作的文字內容，就不會構成對其語文著作權的侵害。此外，律師提醒，許多創作者在產出作品時疏於留下檔案證據。在此案中，法院之所以認定「曲歸陳德修」，是因為其提出了手寫原譜與當年的網誌紀錄等關鍵證據。律師建議，創作者應透過清楚的契約明訂權利歸屬，並保留完整的創作歷程與檔案，進行著作權登記才是最理想的權益保障方式。對於謝和弦方堅持「詞曲分離」的立場，律師指出，這確實造成了演出者的困局。這場爭議也反映出著作權保護的本質。如同登龍律師事務所於2025年8月刊登在官網上的〈〈夠愛〉版權大戰，詞、曲到底算誰的？〉一文也提及：「著作權用意在於保護人們智慧的結晶。夠愛音樂，就請尊重創作的每一分心血。」這提醒了所有藝人與經紀公司，在公開演出前必須釐清詞、曲各方的授權狀態，以免陷入「只能哼、不能唱」的困境。